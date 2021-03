Bitcoin vol energie

Hard om te horen, maar dat stroomverbruik zal een oplossing voor moeten worden gevonden. Geen idee hoe. Het netwerkt wordt gecontroleerd door enkele grote minin pools, die hebben er natuurlijk geen belang bij om in te stemmen met een 100% waardereductie van hun crypto-mining investeringen.



Ethereum stapt over op Proof of Stake (Ethereum wordt overigens ook gecontroleerd door slechts enkele mining pools). Daardoor zal het stroomverbruik tot vrijwel 0 gereduceerd gaan worden. Maar dat duurt natuurlijk ook nog wel anderhalf jaar tot een jaar.



Voor Ethereum is EIP-1559 op korte termijn fundamenteel belangrijker (burning van het variabele deel van de fees). Maar tot nu toe gaan 2 van de 3 Mining Pools niet akkoord, waardoor een meerderheid tegen is. Je kunt eigenlijk amper spreken van decentralisatie hier.



Leuk feitje is dat als EIP-1559 3 maanden terug al was geimplementeerd, dit voor 600 miljoen aan mining rewards had verbrand. Die 600 miljoen USD is nu door miners gedumpt op de markt. De prijs had dus een stuk hoger kunnen staan.



Er komt vast wel een oplossing voor het stroomverbruik probleem. Maar als je daarop gaat wachten is de koers natuurlijk al lang opgelopen. Je zal moeten anticiperen...