Bitcoin en Binance

In het grotere geheel der dingen is DLT (Distributed Ledger Technology) één van de nieuwe technologiën die deel gaan uitmaken van de 4e Industriële Revolutie, samen met 3D printen, nanotechnologie, kunstmatige intelligentie en Robotica, bio- en gentechnologie. De eerstkomende 30 jaar gaat dat naar verwachting allemaal uitstekende resultaten boeken. Net als vroegtijdig investeren in IT het goed had gedaan tijdens de 3e Industriële Revolutie en investeringen in bv Ford het goed gedaan had tijdens de 2e Industriële Revolutie. Had je maar een duizendje gestopt in Microsoft, Apple, Amazon en al die anderen ergens in de jaren 90. Op eenzelfde manier zien sector ETF's voor de genoemde 4e IR technologie er buitengewoon interessant uit. Ik verwacht wel dat we eerst nog een megalomane crash krijgen te verwerken omdat we al sinds 2008 in een haast rechte lijn omhoog schieten, maar dan wordt het tijd om daar wat van aan te schaffen. Bitcoin is momenteel met afstand de grootste en de bekendste van de DLT tokens, maar daar gaat het niet bij blijven. Je positie via DCA ophogen in een crypto index lijkt heel verstandig te zijn.