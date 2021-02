Bitcoin en Binance

Wat hard stijgt, kan ook hard corrigeren. In de afgelopen jaren hebben we al kunnen zien dat bitcoin na iedere forse stijging ook flink wat terrein kan prijsgeven en ook de afgelopen dagen staat de munt weer onder druk. De schade lijkt vooralsnog beperkt, maar het risico op een grotere daling blijft zeker aanwezig.

Bitcoin wist vorige week nog opwaarts uit een consolidatiefase te breken en daarmee ruimschoots het koersdoel van $50.000 voorbij te lopen. De afgelopen dagen is er echter wat angst in de markt geslopen dat grote investeerders een deel van hun posities zouden gaan verkopen. Dat heeft ervoor gezorgd dat veel speculanten wat risico van tafel hebben gehaald.

Correctie binnen stijgende trend





De huidige correctie vindt, zoals op de bovenstaande grafiek is te zien, plaats binnen de stijgende trend van de afgelopen maanden. De koers kan de komende periode nog wat verder corrigeren naar de onderkant van de stijgende trend die momenteel rond de $40.000 ligt.

Rond dit niveau komt de koers ook de eerste horizontale steun tegen, die wordt gevormd door de koerstop van begin dit jaar. Pas wanneer de koers onder dit niveau zakt, moeten we rekening houden met een langere periode van verkoopdruk.

Oppassen

Zoals ik vorige week al aangaf, zie ik op de lange-termijngrafiek wel een aantal puntjes van zorg. De laatste hogere top van de koers is gevormd met divergentie bij zowel het volumeverloop als de RSI-indicator, die de kracht van de trend aangeeft.

Dit hoeft op zich geen reden voor paniek te zien. In een sterk stijgende trend wordt divergentie vaak genegeerd, maar wanneer de steun rond $40.000 wordt gebroken, wordt de divergentie bevestigd en kan dit extra verkoopdruk uitlokken.

De oude top uit eind 2017 zal dan rond $20.000 het richtpunt zijn van deze grotere correctie.

Binance

De handel in crypto's loopt via een exchange. Wereldwijd zijn er meerdere grote crypto exchanges, waarvan Binance er een is. Door de sterke toestroom van cryptohandelaren is deze beurs de afgelopen jaren fors gegroeid.

Binance heeft ook een eigen cryptomunt, de Binance coin (BNB). Deze munt kan door klanten van het platform worden gebruikt om transacties te doen en kosten te betalen.

De Binance-munt geeft het verloop weer van de waarde van de exchange en de waardering van beleggers over het toekomstperspectief van het bedrijf.

Zowel de grote instroom van nieuwe cryptobeleggers als de oplopende koers van de munt signaleren een mooi vooruitzicht voor Binance. De munt staat inmiddels in de top 5 van grootste cryptocurrencies.

De Binance-coin is recent overtuigend uit het zwak stijgende trendkanaal van de afgelopen jaren gebroken en heeft hiermee een opwaartse versnelling ingezet. Op korte termijn is de opmars even tot stilstand gekomen, wat het begin van een correctie kan inluiden.

Wanneer de koers zou terugvallen richting de bovenkant van het oude trendkanaal en daar een hogere koersbodem weet te vormen, zal het technisch plaatje verder aan kracht winnen.

Koersdoel

Speculanten wachten dus even met instappen op een correctie richting ongeveer $100. Als de koers daar steun weet te vinden, kan een nieuwe stijgingsfase worden ingezet richting fors hogere koersniveaus. Op basis van de recente stijging, sluit ik een koers van rond de $500 vooralsnog niet uit.