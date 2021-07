Slotcall: Koopjesdag

De AEX (+1,6%) heeft de smaak vandaag aardig te pakken. Het verlies van maandag is daarmee bijna volledig goedgemaakt. Nog tien punten te gaan en er staat zelfs een nieuwe all time high op het bord.

We hebben goed gezocht, maar we kunnen geen duidelijke koerstrigger vinden. De enige conclusie die we kunnen trekken is dat elke daling momenteel wordt aangegrepen om te kopen. Het is een beeld dat we dit jaar telkens zien. Na een daling van meer dan 1,5% wordt het verlies in de dagen daarna weer ingelopen.

Vandaag zijn het de coronagevoelige aandelen die er goed bij liggen. Kijk maar naar Unibail Rodamco (+4,4%), ArcelorMittal (+4,1%) en ING (+2,9%). Dit waren afgelopen maandag precies de aandelen die helemaal door het putje gingen. Kortom, per saldo is er dus niets gebeurd.

ASML

De chippers liggen er vandaag ook goed bij en dat is te danken aan ASML (+3,1%). De tweedekwartaalcijfers van de chipmachinereus zijn weliswaar volgens verwachting, maar veel belangrijker is dat de outlook voor dit jaar naar boven is bijgesteld.

Het bedrijf rekent nu op een groei van 35%. Een kwartaal geleden ging ASML nog uit van 30%. Wat ook niet onopgemerkt mag blijven, is dat de orderintake opliep naar €8,3 miljard. Dit is meer dan het dubbele van de tweedekwartaalomzet (€4 miljard).

Het totale orderboek bedraagt €17,5 miljard, wat betekent dat ASML ook volgend jaar goed blijft presteren. De cijfers vormen voor de IEX-Beleggersdesk aanleiding om de winsttaxaties voor 2022 en 2023 verder te verhogen. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Akzo Nobel

Akzo Nobel (-1,9%) behaalde in het tweede kwartaal een 26% hogere omzet, maar dat is volledig het gevolg van de coronacrisis. Mede daardoor was het tweede kwartaal van 2020 bijzonder matig. Als we de cijfers naast die van 2019 zetten, blijft er slechts een plus van 4% over.

Ook niet onaardig, want de verfgigant staat erom bekend dat het zijn marges constant weet te verhogen. Hoe hoger de marges hoe hoger de winst onderaan de streep. Voor dit jaar rekent de IEX-Beleggersdesk op een recordwinst van €4,48 per aandeel.

De koers gaat op de cijfers wat omlaag, maar we mogen niet vergeten dat het fonds twee weken geleden nog een hoogste koers ooit op het bord zette. Of er nog rek in het aandeel zit, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. Met name de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier knalt omhoog (+7 basispunten).

Brede markt

De AEX sluit 1,6% in het groen en daarmee presteren we redelijk in lijn met de overige Europese beurzen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt 5,7% en noteert 18,6 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,6% in het groen.

De euro klimt 0,2% en noteert 1,180 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,4%) en zilver (+1,1%) zijn het niet met elkaar eens.

Olie: WTI (+4,1%) en Brent (+2,8%) hebben er zin in

Bitcoin (+7,1%) koerst weer boven de $30.000

Het Damrak:

Ahold (+1,6%) is van de verkooplijst van UBS geschrapt. De zakenbank geeft toe dat het te negatief was met zijn winstramingen. De winstverwachting voor dit jaar heeft UBS met 26% verhoogd. Dit is een bijstelling die meer past bij een cyclische bedrijf dan een supermarktketen.

(+1,6%) is van de verkooplijst van UBS geschrapt. De zakenbank geeft toe dat het te negatief was met zijn winstramingen. De winstverwachting voor dit jaar heeft UBS met 26% verhoogd. Dit is een bijstelling die meer past bij een cyclische bedrijf dan een supermarktketen. ASR (+1,5%) wordt daarentegen op de verkooplijst van Morgan Stanley gezet, maar daar trekken beleggers zich niets van aan.

(+1,5%) wordt daarentegen op de verkooplijst van Morgan Stanley gezet, maar daar trekken beleggers zich niets van aan. ASMI (+3,6%) en Besi (+3,0%) liften mee op de cijfers van ASML .

(+3,6%) en (+3,0%) liften mee op de cijfers van . Unilever (-0,2%) valt wat tegen. Morgen presenteert de multinational zijn halfjaarcijfers.

(-0,2%) valt wat tegen. Morgen presenteert de multinational zijn halfjaarcijfers. Corbion (-8,4%) is de flopper van de dag. Barclays zet het aandeel op de verkooplijst en daar zijn midcapfondsen altijd extra gevoelig voor.

(-8,4%) is de flopper van de dag. Barclays zet het aandeel op de verkooplijst en daar zijn midcapfondsen altijd extra gevoelig voor. Kwakkelfondsen zoals Fugro (+6,1%) doen het op een dag als vandaag altijd goed.

(+6,1%) doen het op een dag als vandaag altijd goed. Beleggers nemen alvast een voorschot op de tweedekwartaalcijfers van Sligro (+5,0%) van morgen.

(+5,0%) van morgen. Beter Bed (-2,9%) wordt niet beloond voor zijn halfjaarcijfers. Wellicht dat de operationele kosten wat hoger uitkwamen dan de marktverwachting.

Adviezen

Ahold: naar houden van verkopen en naar €25,40 van €21 - UBS

ASR: naar houden van kopen en naar €37,50 van €38,40 - Morgan Stanley

Corbion: naar verkopen van houden en naar €43 van €48,50 - Barclays

NN Group: naar verkopen van houden en €40 - Morgan Stanley

Agenda

