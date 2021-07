The day after: de verkoopdruk van maandag is niet doorgezet

Nu de kruitdampen van de sell-off in aandelen wat optrekken, kunnen we de balans opmaken. Gisteren, the day after, zette de verkoopdruk niet door. De meeste beurzen herstelden zich of wisten te stabiliseren,

Vooralsnog lijkt de schade te overzien. Alleen op de korte termijn zitten er wat krasjes op het technische plaatje. In verreweg de meeste gevallen treden de dips op binnen de lange termijn opwaartse trends.



Vandaar dat ik vandaag mijn blik richt op de meerjarige Europese aandelenindices van de Nederland (AEX, AMX en Ascx), Duitsland (DAX), Frankrijk (CAC40) en België (Bel20). In de VS bekijk ik de S&P500 en de Nasdaq.

Opvallend is dat op niet één van deze beurzen de index onder de 200-dagenlijn is gezakt. Bovendien staat zonder uitzondering elke 200-dagenlijn opwaarts gericht.

AEX index

De Nederlandse beurs vormt ondanks de recente dip nog steeds hogere toppen en hogere bodems. De recente AEX-correctie heeft nog geen deukje in het lange termijn technische plaatje kunnen slaan.

De uptrend biedt een eerste berekend koersdoel rond 760 punten. Het eerste vangnet ligt rond 718,50 punten (de bodem van 19 april).

Pas na een doorbraak onder 718,50 punten verzwakt het technische plaatje iets. Dan wordt 677,88 het volgende neerwaartse koersdoel. Daar ligt ook de lijn van het 200-daagsgemiddelde.









AMX-index

De Midkap-index vormt een mogelijke eerste lagere top binnen de stijgende trend, die verkoopdruk aangeeft. Het technische plaatje van de AMX verpietert hiermee enigszins.

Maar pas na een eventuele daling onder de steun van 1.018,34 punten treedt meer verzwakking op. Dan wordt 962,60 het volgende neerwaartse koersdoel.

We blijven gematigd positief over de AMX-index. Voorwaarde is wel dat de steun van 1.018,34 punten (de bodem van 14 mei) intact blijft.

Het koersdoel handhaven we rond 1.283,21 punten (berekend koersdoel).





ASCX-index

De Nederlandse Small Caps-index neemt binnen de uptrend een rustpauze. Op de ASCX-index is de afgelopen vier weken een meer horizontaal koersverloop zichtbaar. Dat geeft aan dat kopers en verkopers elkaar even in balans weten te houden.

Steun zien we rond 1.295,30 punten (de bodem van 25 maart).

Om de stijgende trend te kunnen voortzetten, moet de korte termijn horde van 1.405,82 punten (de top van 15 juni) aan de bovenkant worden verlaten.

Het koersdoel handhaven we rond 1.600 punten.







DAX-index

De Duitse beurs moet blijkbaar nieuwe krachten opdoen, want binnen de stijgende trend wordt een consolidatie zichtbaar. Dit signaleert wat terughoudendheid van kopers op de beurs in Frankfurt.

Voor een hervatting van de oude uptrend moet de DAX-index boven de laatste top breken. Onder de steun van 14.816,35 punten (de bodem van 14 mei) verzwakt het beeld. We moeten wachten op nadere technische signalen.

Het berekend koersdoel ligt op 18.150 punten.





CAC40-index

De Franse beurs valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de CAC40-index in Parijs boven de top van januari 2020 rond 6.109,81 punten weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

De recente terugval kwalificeren we als een pullback. Weerstand ligt rond 6.944,77 punten (gevormd op 4 september 2000).

Bel20-index

De beurs van Brussel heeft binnen de opwaartse trend het koersdoel rond de weerstand van 4.198 punten (gevormd op 26 januari 2018) aangetikt.

De stijgende fase wordt enkel gecontinueerd indien de Bel20 boven de horde rond 4.198 punten weet te breken. Dan mogen we een verdere koersstijging verwachten.

De Bel20-index heeft pas steun rond 3.560,00 punten (de bodem van 8 juni 2020). Na een uitbraak boven de weerstand van 4.198 punten wordt 4.759,01 het volgende opwaartse koersdoel.





S&P 500-index

De S&P 500-index valt terug binnen de grenzen van de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande toppen weet te blijven, oogt het technische beeld positief.

Er ligt steun op 3.983,87 punten (de bodem van 17 maart). Ons eerste berekende koersdoel handhaven we rond 5.500 punten.





Nasdaq 100-index

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs blijft zeer sterk. Op korte termijn doet de Nasdaq 100-index wellicht een stapje terug, maar dit gebeurt binnen de grenzen van de stijgende trend.

Zolang de koers boven de voorgaande top rond op 14.050,40 punten (het topje van 16 april) weet te blijven, is er niets aan de hand.

Er ligt steun op 12.967,18 punten (de bodem van 14 mei). Wij denken dat 15.500 (berekend koersdoel) haalbaar blijft.