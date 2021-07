Slotcall: Onverwachte tegenvaller

De AEX (-0,4%) dobberde de gehele dag rondom het nulpunt, maar op het einde van de handel zakte het sentiment ineens weg. Een tegenvallend cijfer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen lijkt de aanleiding te zijn.

Maandelijks meet de Universiteit van Michigan het vertrouwen van de gemiddelde Amerikaan en daaruit blijkt dat Joe Sixpack in juli iets minder optimistisch is dan een maand geleden. De vertrouwensbarometer zakte van 85,5 naar 80,8 punten, terwijl de markt juist rekende op een stijging naar 86,5.

Hoe lager het vertrouwen van de Amerikaanse consument hoe minder geld hij in de regel uitgeeft. Dit is precies waarom dit een belangrijk cijfer is voor de financiële markten. Anderzijds kunt u deze tegenvaller ook positief interpreteren, want als Joe Sixpack zijn hand op de knip houdt, zal de Fed de rente voorlopig niet verhogen.

Wat verder opvalt, is dat met name cyclische aandelen er vandaag slecht bij liggen. Binnen de AEX gaan onder andere ArcelorMittal (-3,5%) en Signify (-5,2%) onderuit. Er zijn geruchten dat Citigroup laatstgenoemde van de kooplijst heeft geschrapt, maar ik kan dit niet bevestigd krijgen.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

Opmerking: door technische problemen is de geluidskwaliteit van deze podcast iets minder goed dan dat u van ons gewend bent. Onze excuses hiervoor.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Inflatie neemt toe, maar rentes dalen

Wat te doen met Galapagos?

De dramatische halfjaarcijfers van TomTom

De groeivertraging bij Just Eat Takeaway

Risico op nog meer tegenvallers bij Philips

De impact van het noodweer op ASR

Waarom we meer letten op de bedrijven dan opmacro's

Drie aandelen waar we met met extra aandacht naar kijken bij het komende cijferseizoen

Beluister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

PostNL

PostNL (-1,1%) maakt het leven van Bpost aardig zuur. De Nederlandse post- en pakketbezorger gaat in België twee nieuwe pakkettendepots openen. Hiermee hoopt het marktaandeel van het geplaagde Bpost af te snoepen.

Voor de IEX-Beleggersdesk vormt de expansie in België ruimte om de taxaties voor 2022 verder op te schroeven. Als de taxaties omhoog gaan, gaat uiteraard ook het koersdoel omhoog. We achten een koersdoel van €4,65 fair, wat betekent dat het opwaarts potentieel beperkt is.

Verder dan een Hold-advies gaan we dus niet. Het recente Premiumartikel kunt u lezen door te klikken op de link in de onderstaande tweet.

PostNL zal marktaandeel van Bpost in Belgi?FD afsnoepen #PostNL https://t.co/FR7itFenSH — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) July 16, 2021

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omlaag. Een uitzondering is de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier die twee basispunten oploopt.

Nederland: -2 basispunten (-0,23%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,35%)

Italië: -4 basispunten (+0,70%)

Verenigd Koninkrijk: -4 basispunten (+0,62%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (+1,32%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,6%

AEX deze maand: +1,0%

AEX dit jaar: +17,9%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +19,2%

Nette plus

Deze week sleept de AEX er een nette plus van 0,6% uit. De Duitsers (-0,9%) en Fransen (-1,1%) kunnen hier niet aan tippen. Deze outperformance hebben we voornamelijk te danken aan onze technologie-aandelen. Royal Dutch Shell - een andere zwaargewicht - valt met een verlies van ruim 4% vies tegen.

AEX

Just Eat Takeaway (-8,8%) wordt afgestraft voor zijn halfjaarcijfers. Met name de groei van Grubhub is zorgwekkend. Daarentegen krabbelt Prosus (+4,9%) weer wat op. Deze week zaten de Chinese aandelen in de lift en daarvan profiteert de grootaandeelhouder van Tencent. Wolters Kluwer (+4,9%) staat op een koers die ik begin dit jaar niet zag aankomen. De dataleverancier lijkt niet meer te kunnen dalen.

AMX

Galapagos (-13,5%) stelt niet voor het eerst dit jaar teleur. De testresultaten van het Toledoprogramma vallen tegen. Alleen een fase-1 studie tegen Psoriasis was goed, maar daar doen beleggers het niet voor. Alfen (-7,2%) ligt de laatste dagen ook slecht, maar een duidelijke trigger kan ik niet vinden. Verder zijn uitslagen naar boven beperkt.

ASCX

Binnen de ASCX is TomTom (-5,5%) de grootste bleeder. In het persbericht kon ik nergens een lichtpuntje vinden. Eerlijk gezegd valt mij deze koersdaling nog wel mee. De grootste winnaar is CTP, maar een koersstijging van 2% valt dan weer een beetje tegen.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!