Slotcall: Bullmarket in optima forma

Iedere dip lijkt tegenwoordig een koopmoment te zijn. Gisteren gingen de markten uit het niets ineens 2% omlaag, maar vandaag wordt dit verlies alweer grotendeels goedgemaakt. De AEX wint uiteindelijk 1,3%.

Het zijn met name de financials die de weg omhoog vinden. Onder andere Aegon (+3,6%) en ING (+2,7%) hebben de smaak goed te pakken. Na een serie van dalende rentes, is er vandaag een fikse stijging te zien. De Amerikaanse rente dikt maar liefst zes basispunten aan. Dit betekent goed nieuws voor banken en verzekeraars.

Verder knalt ArcelorMittal (+5,4%) omhoog. Bank of America, dat een koopadvies en koersdoel hanteert van €42, verwacht dat de winstgevendheid van de staalgigant veel harder aantrekt dan eerder verwacht. De ebitdaraming voor 2022 gaat bijvoorbeeld omhoog van $11,9 miljard naar $17,7 miljard. Allemaal het gevolg van de sterk gestegen staalprijzen.

Binnen de AMX doet ABN Amro (+3,5%) goede zaken. De bank meldde een interessant nieuwtje, namelijk dat het helemaal niets ziet in cryptocurrency. Ik denk zomaar dat niet iedereen het daarmee eens is.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Zoals u van ons gewend bent, bespreken Arend Jan en ik op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Over de recensie van de podcast in het Algemeen Dagblad

Waar kwam die Sell-off van donderdag ineens vandaan

ECB wordt groen

Huizenprijzen door het dak

Waarom Philips zo hard daalt

Vooruitblik ASML (Cijfers zijn 21 juli i.p.v. de 14 juli waarop wij rekenden. Onze excuses daarvoor)

Is TomTom nog wel een overnamekandidaat?

Welke drie aandelen gaan positief verrassen bij de halfjaarcijfers?

Goed nieuws concurrent Just Eat Takeaway

Toenemende bemoeienis Chinese staat op zijn techbedrijven

Vooruitblik Flow Traders

Vrijdag 23 juli presenteert Flow Traders zijn halfjaarcijfers en dat is voor de IEX-Beleggersdesk een mooi moment om vooruit te blikken. Reken niet op een extreem spectaculair kwartaal, want de volatiliteitsbarometer VIX kwam in de maanden april en mei uit zo rond de 18.

Ter vergelijking: een stand onder de 20 betekent dat er sprake is geweest van relatieve rust op de aandelenmarkt. Flow Traders moet het daarentegen juist van de drukke periodes hebben. Hoe hoger de volatiliteit hoe hoger de spreads op aandelen en ETF's en dus hoe meer het handelshuis verdient.

Analist Martin Crum raamt de winst per aandeel over het tweede kwartaal op circa €0,70 tot €0,95. Of het aandeel op de huidige koers koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes staan vandaag in de herstelstand. Met name de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier (+6 basispunten) zit stevig in de lift. Feit blijft dat de rentes deze week hard zijn gedaald.

Nederland: +2 basispunten (-0,17%)

Duitsland: +2 basispunten (-0,29%)

Italië: +1 basispunten (+0,77%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (+0,66%)

Verenigde Staten: +6 basispunten (+1,35%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,2%

AEX deze maand: +0,4%

AEX dit jaar: +17,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +18,5%

China onderuit

Het zijn wederom de Chinese beurzen die de grootste klappen te verduren kregen. De verliezen lopen op tot ruim 4%. Japan ging trouwens ook niet al te lekker. Verder valt op dat de Europese beurzen redelijk dicht bij huis blijven en dat Wall Street de week uit gaat met een kleine plus.

AEX

Ik zei begin dit jaar dat Prosus (-6,2%) het beste aandeel binnen de AEX zou worden. Het tegendeel is waar. Gelukkig is het beursjaar pas net over de helft. Wie weet wordt de draai nog ingezet. Verder heeft Philips (-4,1%) last van het feit dat twee patiënten het bedrijf in de VS hebben aangeklaagd vanwege zijn problemen met de beademhalingapparatuur. In de podcast hoort u er meer over.

AMX

Kluisjesuitbater Inpost (+7,0%) ligt goed, maar een duidelijke trigger kan ik echter niet vinden. Basic-Fit (-2,5%) ligt daarentegen slecht. Het aantal coronabesmettingen neemt weer toe en dan is een sportschool niet the place to be. Dan heb ik het over de korte termijn, want in dit artikel leest u dat de vooruitzichten voor de lange termijn goed zijn.

ASCX

Binnen de small cap gaat NSI (+5,9%) aan kop. Komende woensdag presenteert het kantoorvastgoedfonds zijn halfjaarcijfers. Accsys (-5,5%) is deze week de grootste bleeder, maar geen aandeelhouder die zich hier zorgen over maakt. Dit jaar gaat het met een plus van 27% nog altijd crescendo.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven. Fijn weekend toegewenst!