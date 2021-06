Licht hogere opening, meer actie bij bitcoin

Hoe zal de AEX vandaag sluiten ten opzichte van het vorige slot (728,59)? Stemmen is niet meer mogelijk, de resultaten zijn: Hoger 76,76% Lager 23,24%

De futures voor de AEX staan rond 08:00 uur een kwart procent in de plus. Gisteren scherpte de Nasdaq zijn all time high voor de zoveelste keer aan en de meeste Aziatische beurzen staan eveneens op winst. Er ijn wel enkele bedrijfsnieuwtjes te melden vanochtend. Zo breidt Heineken zijn belang in het Indiase United Breweries verder uit tot boven de 60% en het concern lijkt uit op een volledige inlijving van zijn Indiase partner. Ander drankennieuws: Pernod Ricard verhoogt vanochtend zijn winstverwachting. Consumenten hebben nog wat schade in te halen qua feestjes en daar hoort zeker een drankje bij. In eigen land meldde Pharming vanochtend dat het erin is geslaagd voldoende patiënten te rekruteren voor de Fase II/III studie leniolisib. Het gaat nog even duren, maar Pharming hoopt, indien goedkeuring na afronding studie, het medicijn eind 2022 op de markt te kunnen brengen. Bitcoin roller coaster De moeder aller crypto's, bitcoin, had het gisteren zwaar te verduren en dook kortstondig tot onder de $30k. Grootste boosdoener van deze uitglijder waren de Chinese autoriteiten die zich in toenemende mate kritisch tonen op de cryptomunt. Niet zo heel vreemd als bedacht wordt dat de Chinese overheid nogal van controle houdt en op bitcoin hebben de autoriteiten vooralsnog amper tot geen grip. De schrikreactie van de bitcoingemeenschap was van korte duur: vanochtend kost een bitcoin alweer ruim $34k. Het wachten is op de volgende zet uit Beijing. Adviezen en shorts Adviezen: Prosus: naar €89 van €83 en houden - Jefferies

RDS: naar kopen van houden - SocGen

Aperam: naar €48 van €42 en houden - Morgan Stanley De AFM meldt deze shorts. De vijf grootste uitstaande shortposities: Wereldhave: 10,39%

Air France-KLM: 6,53%

Just Eat Takeaway: 5,69%

Pharming 4,95%

AMG 2,98% (plus 0,1%)



Agenda De agenda van vandaag draait maar om een ding: PMI's! En de verwachtingen zijn hooggespannen zo aan de consensus te zien. Event Consensus ASML Beleggersdag Frankrijk manufacturing PMI jun 58,5 Frankrijk services PMI jun 53,0 Duitsland manufacturing PMI jun 64,1 Duitsland services PMI jun 54,8 EU manufacturing PMI jun 58,9 EU services PMI jun 57,5 VS manufacturing PMI jun 60,2 VS services PMI jun 64,5 VS verkoop nieuwe woningen mei 890k

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.