Hogere opening in het verschiet, tegenvaller HAL en Nederlandse huizenmarkt door het dak

De futures voor de AEX staan licht in het groen en dat hebben we te danken aan een sterk slot van Wall Street. De S&P500 sloot 1,4% hoger en daarmee was het in de VS de beste beursdag sinds maart van dit jaar.

Deze stijging wordt op het conto van de dalende Amerikaanse tienjaarsrente geschreven. Hoewel een Fed-bestuurder afgelopen vrijdag opperde om de rente al volgend jaar te verhogen, leidde dat niet tot een rentestijging op de kapitaalmarkt. Dit is positief voor aandelen.

De Yankees trekken de Aziatische beurzen mee omhoog; zo stijgt de Japanse Nikkei index met ruim 2%. De Chinese beurzen doen het met plussen van zo'n 0,6% iets rustiger aan.

Wat verder opvalt, is dat de Nederlandse huizenmarkt nu echt helemaal op hol geslagen is. De huizenprijzen stegen in mei met 12,9% ten opzichte van diezelfde maand een jaar geleden en dat betekent de grootste prijsstijging sinds april 2001.

Tegenvaller voor GrandVision en HAL

Gisteravond maakte de rechter bekend dat EssilorLuxottica zijn verplichtingen inzake de overname van GrandVision niet in belangrijke mate heeft geschonden. Dat betekent dat de Italiaans/Franse brillenketen af mag zien van de acquisitie van GrandVision.

Het is overigens nog maar de vraag of EssilorLuxottica de deal verscheurt, want het bedrijf heeft inmiddels meerdere winkels afgestoten, zodat het GrandVision van de toezichthouders mag overnemen. Daar komt bij dat de resultaten van Grandvision weer aantrekken.

In het eerste kwartaal was er door de winkelsluitingen weliswaar sprake van lagere omzet, maar belangrijker is dat de marges aantrokken. De koers van GrandVision zal vermoedelijk lager openen, al ligt een extreme daling niet voor de hand.

Daarvoor heeft EssilorLuxottica simpelweg teveel moeite gedaan om de deal alsnog door te laten gaan. Maar goed, pin mij er niet op vast. De aandelenmarkt blijft op korte termijn immers onvoorspelbaar.

Advies, shorts en agenda

Er zijn momenteel geen advies-en koersdoelwijzigingen bekend.

De AFM meldt deze shorts. Wat opvalt, is dat de shortposities in Just Eat Takeaway verder worden afgebouwd. Waarschijnlijk komt dat doordat de overname van Grubhub nu zeker is. Partijen die long zaten in Grubhub beschermden deze positie met een short in JET. Zij draaien hun posities nu vermoedelijk terug.

Wereldhave: 10,39%

Air France-KLM: 6,53%

Just Eat Takeaway: 5,69% (-0,65%)

Pharming 4,95%

AMG: 2,88%

Eurocommercial Properties 2,81%

Arcadis: 2,20%

ArcelorMittal: 2,00%

Aperam: 1,85%

SBM Offshore: 1,70%

Alfen: 1,60% (-0,03%)

Unibail Rodamco: 1,42%

Agenda

De agenda is vandaag relatief dun gezaaid. Alleen het cijfer over de verkopen van bestaande woningen zou de markt een impuls kunnen geven. Anderzijds is het al lang bekend dat het crescendo gaat met de Amerikaanse huizenmarkt.

Event Consensus IMCD AvA Accsys jaarcijfers gebroken boekjaar 2020/2021 VS verkopen bestaande woningen mei 5,74M

Nu nog even dit

Dit gebeurt er wanneer u uw geld in rommel stopt. Vanochtend gaat er ook weer zo'n 25% af.

Dogecoin correction update: -78% since the Musk SNL peak.$DOGE pic.twitter.com/JbwJSLOmAc — Charlie Bilello (@charliebilello) June 22, 2021

Buy the dip is het motto

Amerikaanse beurzen sloten fors hoger als correctie op eerdere daling. Normaal zou je na een lagere expiratie ook een daling op maandag verwacht hebben. Maar niets van dit. Futures VS licht hoger. Azië hoger en opening Europa hoger verwacht. — Cees Smit (@ceessmit) June 22, 2021

China maakt het praktisch onmogelijk om nog bitcoins te minen. Het officiële argument is dat het slecht voor het klimaat is. Ik vermoed dat het met iets anders te maken heeft.

China's renewed crypto crackdown wipes nearly $300 billion off the market as bitcoin slides https://t.co/HVwGEamHQt — CNBC (@CNBC) June 22, 2021

U mag zeggen of dit goed of slecht nieuws is

Good Morning from #Germany where population has shrunk for 1st time since 2011 on reduced net immigration, which was down from 294k to 209k in 2020 & as excess of deaths over births rose from 161k to 212k: net immigration not sufficient for growth. https://t.co/L5Oq9mKC9S @welt pic.twitter.com/i47m7H8RID — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 22, 2021

Alles onder controle, aldus de Fed.

Powell: 'Inflatie zal terugkeren naar ons doel van 2 procent' https://t.co/EkeMGZcVum — De Tijd (@tijd) June 22, 2021

Mario kan meer dan alleen de ECB leiden.

Italy is starting to price in two more years of Mario Draghi https://t.co/wtoH8wtoFP — Bloomberg Markets (@markets) June 22, 2021

