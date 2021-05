Leer in zes weken traden als een professional

In principe is handelen op de beurs simpel, maar er ook daadwerkelijk geld mee verdienen is niet altijd eenvoudig. Het goede is nieuws is: traden is te leren. Voorkennis is daarbij niet vereist, motivatie wel.

Daarom biedt IEX.nl nu, in samenwerking met het Beleggingsinstituut, een zesweekse digitale training aan waarmee u succesvol leert handelen op de beurs.

Motivatie het belangrijkst

"Want leren denken en handelen als een professional is voor iedereen mogelijk, zo lang de motivatie er maar is", zegt André Brouwers, ondernemer en oprichter van het Beleggingsinstituut. "Iedereen die serieus geïnteresseerd is in handelen, kan meedoen."

Brouwers heeft als voormalig handelaar en hedgefondsmanager ruime ervaring opgedaan in de beurswereld. In 2011 richtte hij het Beleggingsinstituut op, een onafhankelijk bedrijf dat beleggers helpt met educatie en informatie. Inmiddels zijn al meer dan 25.000 beleggers door Brouwers opgeleid.

Traden is iets anders dan beleggen

"Het gaat vooral om begrijpen wat traden is", begint hij. "Het is namelijk iets anders dan beleggen. Het gaat om het bepalen van de juiste aan- en verkoopmomenten. Consistentie is daarbij heel belangrijk. Vaak laten we ons toch leiden door emotie of door de adviezen van de buurman. Die aankopen gaan vaak impulsgedreven. Door het volgen van de juiste structuur kun je impulsaankopen voorkomen."

De 3 M’s

Die structuur, of methodiek, is aan te leren. Methodiek is daarom de eerste van de 3 M’s aan de hand waarvan cursisten leren de beste resultaten te behalen.

De tweede M is van Money Management. "Money Management draait om de vragen 'Wanneer moet ik winst nemen?', 'Wanneer moet ik verlies nemen?' Maar ook: 'Hoe groot mag een positie zijn?' Mensen gaan vaak de fout in door een te grote positie in te nemen. Dan riskeer je te veel in één trade. Dit soort vragen gaan we beantwoorden."

Tot slot de laatste M; die van Mindset. Dit is misschien nog wel de belangrijkste, zo mogen we uit de woorden van Brouwers opmaken. “Het gaat om op de juiste manier leren denken. Traden gaat niet over voorspellen of gelijk krijgen. Een transactie die je doet volgens plan, maar waarbij je verliest, is toch goed. En andersom geldt dat een transactie die niet gepland was, maar toch winst oplevert, niet goed is. Zodra beleggers dit inzicht hebben, is de kans veel groter dat succes volgt.”

Live trades

Theorie is leuk, praktijk nog veel interessanter. Tijdens de trainingen zal Brouwers daarom live gaan handelen en aan de hand van wekelijkse trades laten zien wat hij bedoelt. Ook vertelt hij meer over zijn eigen favoriete strategie.

Tot slot wil Brouwers benadrukken dat motivatie key is. "Wat we van cursisten die al voorgingen terug horen, is dat het verhaal altijd goed te volgen is. Dat is ook precies het punt: voorkennis is geen vereiste, motivatie wel. Iedereen die serieus geïnteresseerd is in handelen, open staat voor nieuwe inzichten en graag nieuwe dingen leert, kan meedoen."

Wanneer?

De online trainingen vinden zes weken achtereen plaats, tijdens sessies van 2 uur. De data zijn 12, 19 en 26 mei en 2, 9 en 16 juni (start 19.30 uur). De prijs voor het gehele traject bedraagt 125 euro. Reserveer hier uw plaats.

Gratis webinar

Bent u geïnteresseerd maar wilt u eerst wat meer informatie? Schrijf u dan hier in voor het webinar Live Trading op donderdag 6 mei om 20.00 uur. Brouwers vertelt tijdens deze avond meer over de cursus, die op 12 mei van start gaat. Het webinar is geheel vrijblijvend.