Belastingplan Biden slecht voor momentum aandelen

Als Joe Biden zijn plan voor een hogere belastingaanslag op vermogenswinsten erdoor krijgt, dreigt dat een relatief dure grap te worden voor rijke beleggers die op forse koerswinsten staan. En dan is het slim om die koerswinsten nu te realiseren en dus af te rekenen tegen het oude, lagere tarief. Hoewel eerdere 'capital-gains tax hikes' wel enige negatieve invloed op de bredere markten hadden, was er 1 categorie waar de impact veel hoger was: momentum aandelen. Welke aandelen betreft dit zoal: Tesla, AMD, Nvidia, Micron Technology, LAM Research, Gap, Freeport McMoran en Moderna. Dit is slechts een beperkte selectie van wat bekende namen met forse koerswinsten over het afgelopen jaar, respectievelijk jaren. Mochten dit soort momentum aandelen tegen een flinke verkoopdruk aanlopen de komende tijd, dan weet u in ieder geval dat dit zou kunnen samenhangen met de snode belastingplannen van Biden.

Martin Crum is senior beleggingsanalist bij IEX.nl. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Crum kan posities innemen op de financiële markten.