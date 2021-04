Slotcall: Positieve draai op het slot

Wall Street stond gisteren in vuur en vlam nadat bekend werd dat Biden de Capital Gain Tax voor rijke Amerikanen wil verhogen naar 40%. Inmiddels zijn de emoties enigszins tot bedaren gekomen.

De Nasdaq (+1,3%) en S&P500 (+0,9%) koersen zelfs ruim in het groen. Wat meespeelt is dat de kans van slagen van dit plan beperkt is. Dat de soep waarschijnlijk niet zo heet gegeten wordt, is mede omdat het plan nog goedgekeurd moet worden door de Senaat en Huis van Afgevaardigden.

Republikeinen staan zeker niet te juichen en het is ook maar de vraag of alle Democraten er mee instemmen. De cryptomarkt is er niet gerust op, want de bitcoin duikt vandaag onder de $50.000. Dat vooral crypto's heftig reageren komt niet als een verrassing.

Hier zijn immers de hoogste winsten behaald en met een hogere belasting op komst, is het belastingtechnisch niet onverstandig om nu al een deel van de winst van tafel te halen.

Wereldhave

Wereldhave (-2,1%) wordt niet beloond voor zijn eerstekwartaalcijfers. Het pijnpunt zit hem in de winstverwachting die licht naar beneden is bijgesteld. Het winkelvastgoedfonds denkt nu dat het directe resultaat per aandeel uitkomt aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte €1,80-€2.

Het bedrijf is zeker niet immuun voor de coronapandemie. De huuropbrengsten kwamen 11% lager uit op jaarbasis en wat vooral zorgen baart is dat een steeds groter deel van de huurders kampt met betalingsproblemen.

Een lichtpuntje is dat de waarde van het winkelvastgoed slechts fractioneel werd afgewaardeerd. De huidige netto-intrinsieke waarde bedraagt €30,14. Dit impliceert een discount van meer dan 50%.

Wereldhave lijkt daarmee op het eerste oog een koopje, maar analist Peter Schutte is voorzichtig. De reden waarom leest u in het onderstaande artikel.

Basic-Fit

Wie gisteravond zou voorspellen dat Basic-Fit (+4,5%) de dag fors hoger zou afsluiten, werd waarschijnlijk voor gek verklaard. De sportschoolketen haalde middels een flitsemissie €204 miljoen uit de markt.

De emissiekoers bedraagt €34, wat een discount van ruim 4% betekent ten opzichte van de slotkoers van donderdag. Dat is nog eens makkelijk geld verdienen voor institutionele beleggers.

Waar ik wel om moest lachen, is dat ING de begeleidende bank is. Dat terwijl ING dinsdag nog zei dat een emissie niet nodig was. Positief is dat de balans van de sportschoolketen aanmerkelijk is verstevigd, waardoor het risicoprofiel van deze belegging is gedaald.

Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Omdat Arend Jan een weekje vrij is, maakt aandelenanalist Paul Weeteling zijn debuut. Wij bespreken op een luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De naderende verhoging van Capital Gain Tax in Amerika en waarom wij er in Nederland absoluut niet aan moeten beginnen.

Randstad ziet een tekort aan geschoolde arbeidskrachten

Welk aandeel is het meest aantrekkelijk: ASML, ASMI of Besi?

Emissie Basic-Fit

De meevallende kwartaalcijfers van Heineken

Waarom Paul fan is van Flow Traders

Het kwakkelende Fugro

Plug Power

Waarom de koers van Coinbase kan stijgen naar $600

Lezersvragen over o.a. ING en Technische Analyse

Vanaf deze week hebben we een nieuwe rubriek waarin we een aantal vragen van luisteraars beantwoorden. Heeft u een leuke vraag? Stel hem dan hieronder in de reacties en wellicht beantwoorden wij hem volgende week.

Luister de podcast op Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts.

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis.

Nederland: -0 basispunten (-0,21%)

Duitsland: -0 basispunten (-0,26%)

Italië: +2 basispunten (+0,77%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (+0,74%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+1,57%)

De weeklijstjes

AEX deze week: -0,1%

AEX deze maand: +2,2%

AEX dit jaar: +14,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +14,8%

Bitcoin onderuit

De grootste digitale munt ter wereld keldert deze week 20%. Verder gaan de aandelenmarkten in een brede lijn omlaag. Alleen de Bel20 (+0,8%) houdt dankzij de sterke week van zwaargewicht AB Inbev (+3,0%) het hoofd boven water.

AEX

De biervolumes van Heineken (+4,8%) kwamen in het eerste kwartaal hoger uit dan verwacht. ASML (+4,4%) leverde een puike outlook af en corona speelt bij Randstad (-4,3%) al geen rol van betekenis meer. Toch eindigt de uitzender bovenaan het rijtje dalers.

AMX

Flow Traders (+2,9%) behaalde de afgelopen drie maanden een winst per aandeel van €1,39 en dat is het op een na beste eerste kwartaal in de geschiedenis. Drie keer raden in welk jaar de marketmaker het nog een tikje beter deed. PostNL (-10,1%) ging deze week €0,28 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een verlies van 4%.

ASCX

CM.com (+13,8%) sleept een mooie opdracht bij de Nederlandse staat binnen en Sligro (+8,3%) heeft baat bij de aangekondigde versoepelingen voor de horeca.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven. Fijn weekend toegewenst!