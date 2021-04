Mercedessen niet aan te slepen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Na eerder al positieve berichten van Volkswagen, kwam vanochtend ook Daimler (Mercedes) met opwekkende geluiden naar buiten. De autofabrikant trekt de winstprognose voor dit jaar op en rekent op "een significant hogere bedrijfswinst versus 2020." Het zijn vooral rijke Chinezen, die niet mogen reizen, due hun geld dan maar in auto's steken. Eenzelfde fenomeen zagen we eerder ook al bij onder andere LVMH.

