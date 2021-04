Dividend Johnson & Johnson +5%

Beleggers moeten nog even geduld hebben, want pas 24 mei gaat het aandeel ex-dividend. De betaalbaarstelling vindt plaats op 8 juni. Het dividendtrackrecord wordt met de dag indrukwekkender.

Een kleine meevaller is dat het kwartaaldividend met 5% omhoog gaat naar $1,06. Daarmee komt het verwachte dividend over 2021 uit op $4,24 per aandeel. Dit impliceert een dividendrendement van 2,6%.

IEX heeft de laatste jaren sterk geïnvesteerd in onze beleggersdesk. De jarenlange ervaring van onze redacteuren samen met de inkoop van real time monitoren hebben onze kooptips een gemiddeld rendement per tip opgeleverd van +23,96%.

Analyse door: Niels Koerts

