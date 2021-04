TA: Veel geld richting aandelen

Ik zou ook niet zo goed weten, waar je anders in zou moeten beleggen. Ten eerste is de euro een sterke munt, ten opzichte van de dollar, om Nederlandse aandelen in aan te houden. In bitcoins stappen? Deze zijn erg volatiel en kennen dus een hoog risico.

Grondstoffen wellicht, maar alleen interessant voor een klein deel van je portefeuille. Vastgoed misschien, maar dat is beperkt verhandelbaar en ook niet voor iedereen weggelegd. En geld op een spaarrekening levert helemaal niets op. Eigenlijk bieden alleen aandelen een redelijk alternatief.

Sterk technisch beeld

Er zijn blijkbaar veel beleggers die er zo over denken. Het huidige dipje doet geen afbreuk aan het sterke onderliggende technische beeld van de Nederlandse beurs.

Zowel centrale banken als nationale overheden blijven voor biljoenen aan liquiditeit de markten in pompen. Ook particulieren sparen vele miljarden bij elkaar, geld dat een weg zoekt naar rendement. Ik zie dit vooral aan de geldstroomindicator van de Nederlandse beurs, die nooit eerder zo hoog heeft gestaan. De instroom van vers kapitaal is dus naar het hoogste punt ooit opgelopen. Ik heb hier al eerder op de sterke geldstromen gewezen.



Vandaag bekijk ik de AEX en de Nederlandse moneyflow vanuit de korte termijn.

Correcties op AEX blijven zeer beperkt

De Nederlandse beurs ligt er technisch bezien prima bij. AEX-toppen worden duidelijk boven voorgaande koerspieken gevormd. De correcties zijn dus steeds zeer beperkt in omvang. Op elke twee stappen omhoog zet de index telkens slechts een stapje terug, en dat signaleert gretigheid onder beleggers.

Zolang steun 647,90 punten (bodem van 26 februari) op basis van de slotkoers stand weet te houden, blijven we opwaarts kijken. Let wel op, nu de AEX-index het eerste berekende koersdoel rond 728 punten nadert. Hogere niveaus sluiten we niettemin op termijn niet uit; we zien 750 punten als volgende opwaartse koersdoel.

Geld met bakken tegelijk richting aandelen

De moneyflow-indicator van de AEX loopt sterk op. De instroom van vers kapitaal op de Nederlandse beurs zet door. Het omzetprofiel geeft aan dat het geld blijkbaar met bakken tegelijk richting Nederlandse aandelen blijft stromen.

Uitleg moneyflow

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt. Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.