Slotcall: Weer die chippers

De AEX (-0,0%) is vandaag niet vooruit te branden. Desalniettemin hebben we niets te klagen over het niveau. De hoofdindex sluit op 713 punten en dat is rondom de hoogste stand ooit.

Defensieve havens zijn vandaag even niet de place to be. Ahold en Unilever verliezen zo'n 1%. De chippers stijgen daarentegen vrolijk door. ASML (+0,7%), ASMI (+1,5%) en Besi (+0,9%) zetten niet voor het eerst dit jaar een nieuwe all time high op het bord.

Binnen de AMX zijn de uitslagen wat groter. AMG (-4,5%) maakte gisteravond een emissie van 10% bekend. De leverancier van speciale metalen, zoals Lithium en Vanadium, haalde €102 miljoen op tegen een koers van €32,50. Dit is 7% onder de slotstand van donderdag.

SBM Offshore (-6,0%) gaat €0,74 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd zakt de oliedienstverlener slechts 1,5%. Basic-Fit (-3,1%) kent een baaldag, maar de koers ging de laatste dagen wel heel hard omhoog. Gisteren zette de sportschoolketen nog een hoogste koers ooit op het bord. Waar had het aandeel gestaan zonder lockdowns?

Volkswagen

De parel van de Duitse beurs is dit jaar Volkswagen (-0,8%). De autobouwer is hard op weg om Tesla voorbij te streven. Afgelopen jaar verkocht het bedrijf 56.000 elektrische auto's in Europa en daarmee is de Volkswagen ID.3 populairder dan de Tesla Model 3.

Het voordeel van Volkswagen ten opzichte van Tesla is dat de Duitsers veel ervaring hebben met het bouwen van goede auto's met een mooi design. Anderzijds is Tesla met een market cap van $650 miljard duidelijk een maatje groter.

Elon Musk kan met zijn bedrijf dus relatief gemakkelijk geld ophalen bij beleggers om mee te investeren. Toch zal het mij niet verbazen dat Volkswagen binnen 3 jaar weer groter is dan Tesla. Maar goed, misschien is de wens vader van de gedachte. Ik heb namelijk zelf de aandelen Volkswagen.

Hoe collega Martin denkt over het aandeel, leest u in het onderstaande artikel

Volkswagen steekt Tesla naar de kroon #VOLKSWAGENAGSTO.N. https://t.co/qrgOdPD64m — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) April 9, 2021

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag dus hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

VIX onder 20: het is officieel rustig op de beurs

Technologiebedrijven geraakt door belastingplan Biden

Emissie AMG

Ongelukkige timing Prosus

Gilead houdt vertrouwen in Galapagos

Prosus verkoopt 2% belang in Tencent

Overnamespeculatie KPN

Tip van een influencer: Tim van Langzaamrijker.nl

Steunpakket Air France-KLM helpt beleggers niet

Tip van de week

Beursgang Coinbase en Robin Hood

Korte vooruitblik op komende week

Daarnaast introduceren wij vanaf volgende week een nieuwe rubriek waarin we een aantal vragen van luisteraars beantwoorden. Heeft u een leuke vraag? Stel hem dan hieronder in de reacties en wellicht beantwoorden wij hem volgende week.

Rentes

De rentes gaan vandaag in een brede lijn omhoog.

Nederland: +4 basispunten (-0,24%)

Duitsland: +4 basispunten (-0,30%)

Italië: +7 basispunten (+0,73%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (+0,78%)

Verenigde Staten: +2 basispunten (+1,65%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,7%

AEX deze maand: +1,9%

AEX dit jaar: +14,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +14,4%

Technologie in de lift

De belastingverhoging van de Amerikaanse President komt vooral op het bordje van de technologiebedrijven, maar daar trekt de Nasdaq100 (+3,2%) zich niets van aan. Sowieso heeft Wall Street er zin in deze week.

AEX

Besi (+6,2%) kwam afgelopen dinsdag langs met een positieve winstwaarschuwing. De chipper uit Duiven rekent op een recordkwartaal. Prosus (-5,4%) verkoopt een belang van 2% in het Chinese Tencent en dat wordt door de markt niet gewaardeerd.

AMX

De economische vooruitzichten trekken aan en dan moet u Aperam (+6,5%) hebben. Tenminste, deze week. Het is mij een raadsel waarom Air France-KLM 5% wint. Beleggers gaan vrees ik niet profiteren van het Franse steunpakket. De markt denkt er blijkbaar anders over.

ASCX

Ordina (+12,7%) gaat als een speer. De ICT-dienstverlener heeft de winstgevendheid de afgelopen anderhalf jaar flink weten te verhogen. Ook Lucas Bols (+6,9%) ligt goed. De destillateur kan niet wachten voordat de horeca weer open gaat.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!