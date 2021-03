TA: Energie blaast stoom af

en die is vandaag zeer mager. De kwaliteit van mijn verwachtingen was dat de beren konden doorzetten. Niettemin verandert er weinig. Tesla nog steeds op weg naar de $600. Nasdaq fondsen - ligt nog steeds in een down trend. Ze kunnen zelfs naar 13.000 punten toe om de down trend te blijven volgen. Grote Nasdaq fondsen liggen en blijven liggen in de downtrend. Ook daar geen verandering. CAC fondsen kunnen lager. Akzo. Topvorming zodra de 94 weer gebroken gaat worden. ASML en Besi interessant voor short posities. ASML short heb ik gisteren wat van opgepakt. Die staan nu rood. Eerst afwachten daar. VIX future is veel lager gegaan dan ik dacht - zeker nu ik terug kijk naar de nacht/ochtend kaarsen, maar inmiddels staat die weer boven de 22. En dat kan snel flink hoger gaan bij minder goede headlines. Kortom - vooral monitoren nu. Extra short posities kan en wil ik wel oppakken, maar eerst kijken hoe de ochtend zich ontwikkelt.