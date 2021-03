TA: Chips weer in trek

Bericht delen via:

De aandelenbeurzen lijken langzaam hun weg omhoog weer op te pakken. De AEX-index is opwaarts uit de consolidatiefase van de afgelopen twee weken gebroken en kan weer op weg naar de top van februari rond 689 punten. De Nederlandse beurs lijkt hierin weer wat voorop te lopen, omdat vooral de techaandelen in Amsterdam momenteel sterk presteren.

Gisteren stonden gedurende de handelsdag zowel ASML als ASMI en Besi bij de grootste stijgers. De halfgeleidersector lijkt na een rustige periode weer aan te trekken en zijn voortrekkersrol weer op te pakken.

De SOX-index, die het koersverloop van de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, lijkt klaar te staan voor een nieuwe stijgingsfase.

Vandaag bekijk ik de AEX en de SOX-index.

AEX draait omhoog

De Nederlandse beurs heeft de afgelopen weken pas op de plaats gemaakt. Ondanks soms forse intraday-koersuitslagen, kwamen de koersen per saldo niet ver van hun plaats. Deze consolidatiefase lijkt met de huidige opleving een hogere koersbodem op te leveren. Dit duidt op aantrekkende vraag.

Het eerste tussenliggende koersdoel, de top van februari rond 689 punten, nadert al snel. Hierboven kan de opmars worden voortgezet richting het all-time high uit 2000 rond 703 punten.

Voorlopig kunnen we opwaarts blijven kijken, de eerste steun ligt nu rond 676 punten.

SOX-index korte termijn

De Amerikaanse SOX-index heeft de afgelopen maanden een volatiel koersverloop laten zien. Na de sterke stijging van begin dit jaar is de koers deze maand flink teruggevallen. Al snel keerden kopers echter weer terug, waardoor het verlies per saldo beperkt is gebleven.

De koers beweegt in een zijwaartse bandbreedte tussen steun 2.675 en weerstand 3.269 punten. Nu binnen deze bandbreedte de correctieve fase is afgebroken, kan een nieuwe aanval op de weerstand worden ingezet.

SOX-index lange termijn

Het neutrale koersverloop van de laatste maanden heeft vooralsnog weinig schade toegebracht aan het positieve langetermijnbeeld. De index stabiliseert aan de onderkant van de langetermijn-stijgende trend en lijkt even op adem te komen voordat er nieuwe hoogtepunten kunnen worden opgezocht.

Het patroon van hogere toppen en bodems, dat begin 2020 werd ingezet, is nog intact. Dit duidt op aanhoudende vraag binnen de chipssector. Een doorbraak boven de laatste koerstop zal de stijgende fase een nieuwe impuls geven en ruimte vrijmaken voor een stijging richting hogere koersniveaus.