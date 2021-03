TA: Beperkte technische schade

Zo. Best wat shorts kunnen wegwerken. In Return wat kleine shorts op de AEX gekregen of beter gezegd bewust gekocht. Een AEX future van 682. Om en nabij. DAX shorts gekocht en verkocht. CAC shorts wat verkocht. Financial shorts uitverkocht. Was een behoorlijke gevecht. Maar uiteindelijk gingen ze er allemaal keurig er uit. Als het kan mag vandaag een dinsdag of een maandagje worden. Kortom negatief starten en dan steeds hoger gaan om vervolgens later op de dag het weer lastig te krijgen. Misschien wat Nasdaq shorts kopen. Maar dat is een echte misschien. Gebeurt in ieder geval later op de dag. Stieren. U mag rennen.