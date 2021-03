Slotcall: Techrally

De beurzen hebben er vandaag weer zin in. De AEX wint 1,4% en snelt richting de jaartop van 687,43. De rentes dalen en daarmee is het rentespook weer voor even verdwenen.

Het zal u niet verbazen dat met name de technologie-aandelen het goed doen. Let vooral even op de Nasdaq100. Deze Amerikaanse index met daarin alleen technologie-aandelen loopt maar liefst 3,7% op. Dat notabene zonder baanbrekend economisch nieuws.

Hoewel, het nieuws dat er is, is niet heel positief. De Britse specialist in alternatieve financiering Greensill Capital, goed voor een portefeuille van 143 miljard dollar, is omgevallen. Het bedrijf heeft vandaag het faillissement aangevraagd.

De instorting van de schaduwbank kan veel partijen treffen, zoals grote spaarders, banken en (uiteraard) het Aziatische investeringsfonds Softbank. Ook enkele staal- en aluminumbedrijven zijn de klos. In het onderstaande artikel van zakenblad De Tijd leest u er meer over.

Val Brits-Australische financier dreigt wereldwijd ravage aan te richten https://t.co/TzlfCNAULm — De Tijd (@tijd) March 9, 2021

TKH

TKH (-7,6%) heeft een zwaar jaar achter de rug. In de eerste helft van 2020 had het techbedrijf te kampen met een autonome omzetdaling van 7,5%, in de tweede helft was er sprake van een krimp van 12,5%. Ook dit jaar zal TKH nog last blijven ondervinden van de coronapandemie.

Er is dan ook voorgesteld om €1,00 dividend per aandeel uit te keren, tegenover de €1,50 per aandeel over 2019. De divisie Industrial Solutions kan weer rekenen op omzetkrimp dit jaar. Een lichtpuntje is dat er voor de divisies Telecom Solutions en Building Solutions wel een stijging van de omzet en winst wordt voorspeld.

De analisten van ING zijn niet onder de indruk van de cijfers en schrappen het aandeel van de kooplijst. Onze analyse van de cijfers leest u in het onderstaande artikel.

TKH stelt geduld beleggers op de proef #TKH https://t.co/fJ9etfM7m0 — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 9, 2021

Basic-Fit

Het is mij een compleet raadsel waarom Basic-Fit 1,9% in het groen sluit. De cashburn kwam hoger uit dan verwacht en de outlook was ook niet denderend. Ik las vanochtend het persbericht en er werd met geen woord gerept over de doelstelling van 1250 clubs in 2022.

Dat terwijl er in het vorige persbericht nog stond dat het bedrijf op koers lag om deze doelstelling te gaan halen. Anderzijds kunnen we het Basic-Fit ook niet kwalijk nemen. De coronapandemie nodigt niet bepaald uit om nu massaal sportscholen te openen.

Als u klikt op de link in de onderstaande tweet, leest u het volledige artikel. Ik kan u al meegeven dat niet iedereen het eens is met mijn advies. Maar goed, zonder kopers zijn er geen verkopers, en vice versa.

Rentes

De Amerikaanse tienjaarsrente loopt wederom hard op. De markt is er vandaag niet van onder de indruk.

Nederland: -2 basispunten (-0,25%)

Duitsland:-3 basispunten (-0,30%)

Italië: -6 basispunten (+0,69%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,73%)

Verenigde Staten: -4 basispunten (+1,56%)

Brede markt

De AEX klimt 1,4% en daarmee zijn we de beste beurs van Europa.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 9,0% en noteert 23,2 punten.

Wall Street vliegt zo'n 2% omhoog. De grote uitschieter is de Nasdaq 100 met een plus van 3,7%.



De euro klimt 0,3% en noteert 1,189 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,9%) en zilver (+3,4%) hebben er zin in.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,6%) maken een pas op de plaats.

Bitcoin (+5,5%) dendert door.

Het Damrak:

Prosus (+3,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. Het aandeel gaat naar €164 van €133 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 70%.

(+3,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. Het aandeel gaat naar €164 van €133 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 70%. De verzekeraars hebben last van de lagere rente. Anderzijds zal er ook wat winst van tafel worden gehaald. Dat geldt vooral voor ASR (-1,9%) en NN Group (-1,9%).

(-1,9%) en (-1,9%). Unibail Rodamco (-2,3%) koelt na die wilde rit van gisteren wat af. Maandag kwam er maar liefst 9% bij.

(-2,3%) koelt na die wilde rit van gisteren wat af. Maandag kwam er maar liefst 9% bij. Grote technologiebedrijven zoals Adyen (+4,1%) en ASML (+2,5%) vinden de weg omhoog.

(+4,1%) en (+2,5%) vinden de weg omhoog. De jaarcijfers van JDE Peet's (-8,1%) waren redelijk in lijn met de verwachtingen van analisten, maar de outlook viel lelijk tegen. Het bedrijf rekent op lage enkelcijferige groei. De markt ging uit van een stijging van 8%.

(-8,1%) waren redelijk in lijn met de verwachtingen van analisten, maar de outlook viel lelijk tegen. Het bedrijf rekent op lage enkelcijferige groei. De markt ging uit van een stijging van 8%. Signify (+5,4%) speert er vandoor, maar een duidelijke trigger kan ik niet vinden.

(+5,4%) speert er vandoor, maar een duidelijke trigger kan ik niet vinden. Pharming gaat 4,2% omhoog op een keurig volume van 13 miljoen stukjes.

gaat 4,2% omhoog op een keurig volume van 13 miljoen stukjes. Tesla speert 15% omhoog dus dan kan Alfen (+7,8%) niet achterblijven.

(+7,8%) niet achterblijven. Lokaal ligt investeringsmaatschappij HAL (+1,9%) er erg sterk bij. Dat terwijl Boskalis (-1,6%) en Vopak (-0,3%) achterblijven. Zit er de nodige fantasie in een eventuele beursgang van Coolblue, of vindt de overname van GrandVision (+0,8%) nu eindelijk doorgang?

Adviezen

Aegon: naar €2,95 van €2,50 en houden - Royal Bank of Canada

Basic-Fit: naar €37 van €30 en kopen - Morgan Stanley

Inpost: starten met houden en €18 - Goldman Sachs

Prosus: naar €164 van €133 en kopen - Goldman Sachs

SBM Offshore: naar €20,50 van €18,50 en kopen - ING

TKH: naar houden van kopen en €34 - ING

Agenda