Slotcall: Weer die financials

De beurzen zijn vandaag niet te houden. De AEX stijgt vandaag 1,8% en daarmee blijven we zelfs nog ruim achter ten opzichte van de overige Europese indices.

Afgelopen weekend werd er in de VS een omvangrijk coronasteunpakket ter waarde van $1.900 miljard goedgekeurd. Daarnaast maakte Wall Street afgelopen vrijdag na het sluiten van de Europese beurzen nog een mooie draai. Kortom, we hadden vandaag nog iets goed te maken.

Het zijn wederom de financials die massaal worden gekocht. ABN Amro (+9,2%) en Aegon (+4,9%) gaan het hardst omhoog. De draai van technologie naar waarde-aandelen krijgt een vervolg, al doen onze chippers het vandaag ook helemaal niet slecht.

Sowieso is het niet onlogisch dat aandelen het dit jaar zo goed doen. Bijna 80% van de bedrijven binnen de S&P500 publiceerde beter dan verwachte jaarcijfers. Het is algemeen bekend dat bedrijven meestal de consensus verslaan, maar een dergelijk hoog percentage is de afgelopen dertien jaar niet vaak voorgekomen.

A look at the numbers that defined the S&P 500 in the fourth quarter of 2020. #research #investing https://t.co/emuUd599tB pic.twitter.com/Z8l1JKaMdE — FactSet (@FactSet) March 8, 2021

PostNL

Binnen de AMX behoort PostNL (+3,3%) tot de grote winnaars. De post- en pakketbezorger profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel wordt met €0,40 opgewaardeerd naar €3,60 en het houdadvies blijft intact.

Een tweede koerstrigger is het nieuws dat Deutsche Post (+6,1%) voor €1 miljard aan eigen aandelen gaat inkopen. Dit is circa 2% van het totaal uitstaande aantal aandelen. Tevens keert het bedrijf een dividend van €1,35 per aandeel uit.

Dit impliceert een dividendrendement van 3,1%. Ter vergelijking: PostNL noteert tegen een yield van 7,5%. Hier staat tegenover dat PostNL geen eigen aandelen inkoopt.

PostNL rekent definitief af met zwakke periode #PostNL https://t.co/J3XeZdmh1Y — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 1, 2021

Accell

Het aandeel Accell (+1,1%) is sinds de publicatie van de jaarcijfers op hol geslagen. Met name de winstgevendheid viel aanmerkelijk hoger uit dan verwacht. Onze analist Martin Crum is iets minder onder de indruk, zo was er sprake van een belastingmeevaller van €16 miljoen en een eenmalige baten van €5 miljoen.

Hiervoor gecorrigeerd waren de cijfers redelijk in lijn met onze taxaties. Voor Crum reden om het advies met een trede te verlagen. Of dit een verstandig moment is om winst te nemen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De Amerikaanse tienjaarsrente loopt wederom hard op. De markt is er vandaag niet van onder de indruk.

Nederland: +1 basispunten (-0,23%)

Duitsland: +2 basispunten (-0,28%)

Italië: -2 basispunten (+0,75%)

Verenigd Koninkrijk: -1 basispunten (+0,75%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+1,59%)

Brede markt

De AEX klimt 1,8% en daarmee presteren we minder goed dan de Duitsers (+3,3%) en Fransen (+2,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 1,5% en noteert 24,3 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+1,4%) en S&P500 (+0,6%) winnen terrein, terwijl de Nasdaq (-0,6%) wederom achterblijft.



De euro zakt 0,6% en noteert 1,186 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,2%) en zilver (-0,2%) hebben last van de sterke dollar.

Olie: WTI (-1,4%) en Brent (-1,4%) koelen wat af.

Bitcoin (+0,5%) handhaaft zich boven de $50.000.

Het Damrak:

Royal Dutch Shell was vanochtend nog de grootste stijger binnen de AEX, maar door een draai in de olieprijs blijft er slechts een schrale winst van 0,4% over.

was vanochtend nog de grootste stijger binnen de AEX, maar door een draai in de olieprijs blijft er slechts een schrale winst van 0,4% over. Defensieve havens zoals Ahold (+0,0%) en Unilever (+0,2%) blijven op een dag als vandaag wat achter.

(+0,0%) en (+0,2%) blijven op een dag als vandaag wat achter. Deze daling van 0,4% is tekenend voor het jaar van Galapagos .

. Unibail Rodamco (+8,3%) gaat daarentegen door het dak. Beleggers zijn voor even vergeten dat het winkelvastgoedfonds de komende drie jaar geen dividend uitkeert.

(+8,3%) gaat daarentegen door het dak. Beleggers zijn voor even vergeten dat het winkelvastgoedfonds de komende drie jaar geen dividend uitkeert. Wolters Kluwer (+2,0%) profiteert van een koopadvies van AlphaValue.

(+2,0%) profiteert van een koopadvies van AlphaValue. De rentes blijven dicht bij huis, maar dat geldt beslist niet voor Aegon (+4,9%), ASR (+3,2%) en NN Group (+2,9%).

(+4,9%), (+3,2%) en (+2,9%). Just Eat Takeaway (+5,2%) kent een goede dag, maar we mogen niet vergeten dat de maaltijdbezorger dit jaar nog altijd 15% lager staat.

(+5,2%) kent een goede dag, maar we mogen niet vergeten dat de maaltijdbezorger dit jaar nog altijd 15% lager staat. GrandVision (+1,4%) loopt voorzichtig op richting het bod van EssilorLuxottica van €28,42 per aandeel. Toch is er nog sprake van een discount van 9%. De markt is er dus nog niet gerust op.

(+1,4%) loopt voorzichtig op richting het bod van EssilorLuxottica van €28,42 per aandeel. Toch is er nog sprake van een discount van 9%. De markt is er dus nog niet gerust op. Het is mij een compleet raadsel waarom Boskalis 6,0% stijgt.

6,0% stijgt. Lokaal neemt Beter Bed (+14,8%) een voorschot op de jaarcijfers. Vrijdag is het zo ver.

Arend Jan vraag zich af of er versoepelingen voor de horeca op komst is. Sligro (+7,6%) gaat namelijk wel erg hard omhoog. Druipt er hoop op versoepeling van horeca-lockdown of gewoon betere tijden v koers #Sligro af? +35% al dit jaar, maar fonds komt ook van heel ver pic.twitter.com/ZrQ2NjLfMg — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 8, 2021

Adviezen

Accell: naar €42 en kopen - Bank Degroof

ArcelorMittal: naar €31 van €30 en kopen - Keybanc

Corbion: naar €50 van €48 en kopen - Barclays

PostNL: naar €3,60 van €3,20 en houden - Berenberg

Wolters Kluwer: starten met kopen en €73,40 - AlphaValue

