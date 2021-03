TA: Pullback of payback?

Is dit een normale pullback-dip, waarbij de AEX wordt opgevangen door de pre-coronatop van begin 2020 rond 632,12 punten? Of wordt het een payback-terugval, waarbij de opmars van 2020 grotendeels wordt teruggegeven?

Eerst een paar technische kenmerken en cijfers:

In de afgelopen dagen is de AEX, sinds de de recente top van 16 februari rond 689,24 punten, circa 38 punten teruggevallen.

De coronabodem van maart vorig jaar lag rond 389,60 punten (exact 300 punten onder de recente top rond 689,24 punten).

De pre-coronatop van de AEX ligt rond 632,12.

Bij een eventuele bodem rond of boven die voormalige top is er technisch sprake van een normale correctie (van 689,24 naar 632,12 punten = 57,12 punten). We kwalificeren een dergelijke daling als een pullback.

Medio vorig jaar vormde de AEX een vlagformatie (tussen de 2 blauwe lijnen op de 2e grafiek). Binnen deze vlag is de AEX 61,54 punten teruggevallen (van 589,40 naar 527,86 punten).

Kans op pullback: 65%

In het teamoverleg van de technische analisten is vastgesteld dat de pre-coronatop van de AEX rond 632,12 punten een prima vangnet voor de huidige correctie kan bieden. In het geval van een daling naar 632,12 punten is er sprake van een gewone pullback (zie uitleg onderaan. De kans dat de AEX een bodem op of rond 632,12 punten zal vormen ligt statistisch op circa 65%. Dit impliceert dat we thans niet bezig zijn met een belangrijke draai in de markt, dus ook niet met the Great Rotation.

Kans op payback: 35%

Indien de daling doorzet en dus niet rond 632,12 punten wordt opgevangen, interpreteren we dit als een technische verzwakking. In dat geval is het pullbackscenario niet meer geldig. Bij een daling onder de 632,12 is er sprake van een failure of false move. Dan wordt het paybackscenario kansrijker en is er ruimte voor een grotere correctie van de AEX.

Statistisch is de kans hierop circa 35%. Bij een overtuigende daling onder de 632,12 punten ondergaat de AEX waarschijnlijk een belangrijke draai in de markt, mogelijk zelfs het begin van the Great Rotation.

Vandaag bekijk ik de AEX, zowel op korte als op lange termijn.

Korte termijn: AEX-index heeft stijgend trendkanaal verlaten

Recent zakte de koers van de AEX-index terug onder de voormalige toppen. De Nederlandse beurs verzwakte bovendien met het verlaten van de opwaartse trend. Ook wordt mogelijk een lagere koerspiek gevormd, die verkoopdruk signaleert.

Pas bij een doorbraak onder steun 632,12 punten (bodem van 21 februari 2020) boet het technisch beeld verder aan kracht in. Weerstand ligt op 703,18 punten (gevormd op 5 september 2000).

Lange termijn: AEX-index zoekt steun 632 punten op

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de voorgaande top weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief.

Er ligt steun op 632,12 punten (bodem van 21 februari 2020). Weerstand ligt rond 703,18 punten (gevormd op 5 september 2000).

Uitleg Pullback

Van een geldige pullback is bij de volgende voorwaarden sprake: