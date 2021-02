Slotcall: Rentespook duikt op

De AEX (-1,0%) sluit vandaag stevig in het rood, al was de schade bij opening aanmerkelijk groter. Het zijn vooral de rentes die in de spotlights staan.

In het weekend tikte de Amerikaanse tienjaarsrente even de 1,40% aan en dat is het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. Opvallend is overigens dat de rentes aan het einde van de handelsdag weer zakten.

Toch is het brede beeld de laatste maanden dat de rentes oplopen. Dit betekent met name slecht nieuws voor groeibedrijven. Deze ondernemingen behalen hun winsten pas over enkele jaren en bij een hogere rente is deze toekomstige winst simpelweg minder waard.

Binnen de hoofdindex is Royal Dutch Shell (+2,7%) de grote winnaar. Het bedrijf profiteert van de aantrekkende olieprijs. Anderzijds blijft de gasprijs juist achter. Niettemin is het sentiment onder olieconcerns goed. Op de Franse beurs stijgt Total met ruim 2%.

Ordina

Ordina (+3,6%) zet vandaag de hoogste koers sinds mei 2011 op het bord. De ICT-dienstverlener profiteerde afgelopen jaar van het vele thuiswerken. De omzet bleef weliswaar stabiel, maar de winstgevendheid nam fors toe.

De keuze om flexmedewerkers te vervangen voor vaste krachten betaalt zich uit. Omdat Ordina ook nog over een stevige nettokaspositie van €44,4 miljoen beschikt, keert het bedrijf de gehele jaarwinst over 2020 uit.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omlaag. Met name in de laatste handelsuren gaat het hard.

Nederland: -4 basispunten (-0,28%)

Duitsland: -4 basispunten (-0,35%)

Italië: -3 basispunten (+0,59%)

Verenigd Koninkrijk: -3 basispunten (+0,67%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,33%)

Brede markt

De AEX zakt 1,0% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de Duitsers (-0,2%) en Fransen (-0,0%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 3,6% en noteert 22,8 punten.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,0%) en S&P500 (-0,4%) blijven dicht bij huis. De Nasdaq daarentegen gaat 1,6% omlaag.



De euro klimt 0,2% en noteert 1,215 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,5%) en zilver (+2,1%) herstellen zich.

Olie: WTI (+3,4%) en Brent (+1,6%) hebben er ook zin in.

Bitcoin (-6,5%) corrigeert.

Het Damrak:

Hogere rentes betekenen goed nieuws voor onze verzekeraars. Aegon (+2,9%) is het meest rentegevoelig en gaat dus het hardst omhoog.

(+2,9%) is het meest rentegevoelig en gaat dus het hardst omhoog. Het Verenigd Koninkrijk gaat zijn coronamaatregelen langzaam afbouwen. Wellicht dat Unibail Rodamco (+2,4%) er daarom zo goed bijligt. De overige winkelvastgoedfondsen doen het trouwens ook niet onaardig.

Prosus (-4,2%) gaat samen met Tencent (-4,0%) onderuit. Zoals bekend heeft de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij een belang van 31% in de Chinese techgigant.

(-4,2%) gaat samen met (-4,0%) onderuit. Zoals bekend heeft de Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij een belang van 31% in de Chinese techgigant. De zakenbanken duikelen over elkaar heen om Besi (+0,2%) te voorzien van een koersdoelverhoging. Dit is waarom de chipper er aanmerkelijk beter bij ligt dan ASMI (-3,3%) en ASML (-2,1%).

(+0,2%) te voorzien van een koersdoelverhoging. Dit is waarom de chipper er aanmerkelijk beter bij ligt dan (-3,3%) en (-2,1%). Unilever (-2,1%) begint nu interessant te worden. In het seminar van komende woensdag vertellen we u er meer over.

(-2,1%) begint nu interessant te worden. In het seminar van komende woensdag vertellen we u er meer over. Het is niet de dag van de technologiebedrijven. Just Eat Takeaway (-4,1%) en Adyen (-2,7%) zijn daarvan voorbeelden.

(-4,1%) en (-2,7%) zijn daarvan voorbeelden. Er zijn nog altijd mensen die Air France-KLM (+1,3%) kopen. Het is mij een raadsel waarom.

(+1,3%) kopen. Het is mij een raadsel waarom. De fantasie in Pharming (-1,4%) is helemaal weg. Dit jaar is het biotechbedrijf met een verlies van 14% het slechtst presterende aandeel binnen de AMX

(-1,4%) is helemaal weg. Dit jaar is het biotechbedrijf met een verlies van 14% het slechtst presterende aandeel binnen de AMX De topper van de dag is Kendrion (+8,7%). Volgens analist Tijs Hollestelle is het bedrijf bijzonder goed gepositioneerd om te profiteren van het aanstaande marktherstel in zowel de mondiale automarkt als de industrie. ING verhoogt daarom zijn koersdoel met bijna 40% naar €24,25.

