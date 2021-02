TA: AEX zet opmars voort

Middenin het cijferseizoen ligt de Nederlandse beurs er als een zonnetje bij.

De Nederlandse beurs is het cijferseizoen tot nu toe prima doorgekomen. Ook in de komende week blijven resultaten binnendruppelen. Verder is het ook aan het macro-economische front niet stil, met deze week een eerste raming van het CBS over de Nederlandse economie in het vierde kwartaal.

Voor een technisch analist zijn cijfers op zich niet interessant, maar wel hoe de beurs er op reageert en anticipeert. En technisch ligt de AEX er nog steeds als een zonnetje bij. We staan zelfs minder dan 4% verwijderd van het all-time high van 703,18 punten, dat was gevormd op 5 september 2000.

AEX-index bevestigt korte termijn stijgende trend

De Nederlandse beurs weet de korte stijgende trend te hervatten nu de consolidatie van de afgelopen periode aan de bovenzijde is verlaten. De AEX-index signaleerde met de uitbraak boven de voorgaande top een verbetering.

De oude uptrend is weer opgepakt, waardoor we een verdere koersstijging mogen verwachten.

Het eerste koersdoel ligt rond de weerstand van 703,18 punten (gevormd op 5 september 2000). Steun ligt rond 632,12 punten (de bodem van 21 februari 2020).





Nederlandse beurs valideert lange termijn uitbraak

De AEX-index heeft het oude uitbraakniveau met succes teruggetest. De Nederlandse beurs heeft hiermee ruimte gekregen voor een verdere stijging.

Ons eerste koersdoel ligt op 703,18 punten (gevormd op 5 september 2000). Zolang de steun op 632,12 punten (de bodem van 21 februari 2020) intact blijft, is het positieve plaatje intact.