TA: Vierjarige business cycle op groen

Denk zelf 75% lager.... Je leest de eerste berichten al over betalingsproblemen bij NHG hypotheken. Ik ben benieuwd wat voor oplossing we hebben voor betalingsachterstanden. De beurs blijft vrolijk doorstijgen en de betalingsproblemen bij de particulier en kleine ondernemers worden steeds erger. De moeder is al onderweg, want we hebben het met zn allen te bont gemaakt.