Slotcall: Cijferstorm

Op een dag die gedomineerd wordt door bedrijfscijfers eindigt de AEX (+1,1%) wederom dik in het groen. De hoofdindex sluit zelfs op het hoogste niveau sinds eind 2000.

Deze stijging hebben we vooral te danken aan onze technologie-aandelen. Adyen (+5,7%) en ASML (+3,5%) hebben gezamenlijk een weging van 25%. Zonder deze twee fondsen was de AEX zelfs 0,1% in het rood gesloten. Het toont aan hoe dominant onze techfondsen tegenwoordig zijn..

Aan de Britse- (+0,1%) en Franse (-0,0%) beurs staan vooral oude-economie-aandelen genoteerd. Het gevolg is dat ze flink achterblijven. Door de Brexit ligt het handelsvolume bij ons zelfs een tikje hoger dan bij de Britten. Dit betekent dat de Nederlandse beurs nu groter is dan de Britse. Wie had dat vijf jaar geleden nou voor mogelijk gehouden?

Unibail Rodamco

Het is voor Unibail Rodamco (-13,0%) een jaar om snel te vergeten. De huurinkomsten zakten 26% en de terugkerende winst kelderde 40% tot €1,06 miljard. De aangepaste nettowinst per aandeel kwam uit op €7,28 en dat is beneden de bandbreedte van €7,20-€7,80.

De aandacht gaat echter vooral uit naar het schrappen van het dividend over de boekjaren 2020, 2021 en 2022. Alles staat in het teken van schuldreductie. Het winkelvastgoedfonds wil de schuldgraad onder de 40% brengen. Kijkend naar de afnemende taxaties van de winkelcentra wordt dit nog een hele klus.

Aegon

Aegon (+3,0%) heeft een sterk tweede halfjaar achter de rug. De onderliggende winst steeg met 7% naar €1,03 miljard en dat is aanmerkelijk beter dan de €800 miljoen waarop de markt rekende. De verzekeraar profiteert van de flink gestegen aandelenkoersen in de VS, waardoor de rendementen van vermogensbeheer toenamen.

Tevens gingen de kosten in 2020 met €75 miljoen omlaag en meldt het bedrijf dat het op schema ligt met zijn kostenbesparingsprogramma. Een kleine tegenvaller is de Solvency II-ratio. Deze steeg met 1 procentpunt naar 196%, waar de markt rekende op 198%.

Rentes

De tienjaarsrentes gaan vandaag in een brede lijn omlaag. Met name de Italiaanse yield maakt een duikvlucht.

Nederland: -2 basispunten (-0,40%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,46%)

Italië: - 5 basispunten (+0,46%)

Verenigd Koninkrijk: - 3 basispunten (+0,46%)

Verenigde Staten: -0 basispunten (+1,15%)

Brede markt

De AEX klimt 1,1% en daarmee presteren we aanmerkelijk beter dan de Duitsers (+0,7%) en Fransen (-0,0%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 1,4% en noteert 21,7 punten.

Wall Street koerst rondom het nulpunt. De positieve uitschieter is de Nasdaq met een plus van 0,4%.



De euro klimt 0,1% en noteert 1,213 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,9%) en zilver (-0,3%) vallen wat tegen.

Olie: WTI (-0,3%) en Brent (-0,0%) houden zich koest.

Bitcoin (+4,5%) komt al aardig in de buurt van de $50.000.



Het Damrak:

Adyen (+5,7%) lijkt nog te profiteren van de vierdekwartaalcijfers van gisteren. Zakenbanken verhogen massaal hun koersdoel.

