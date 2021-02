Slotcall: Zakenbank de weg kwijt?

Op een rustige beursdag perst de AEX (+0,1%) er nog een kleine eindsprint uit. Het is zwaargewicht Prosus (+1,1%) die de hoofdindex omhoog stuwt.

Het spektakel speelt zich vandaag voornamelijk af op de lokale markt. Fastned (+17,7%) staat in vuur en vlam nadat Kepler Cheuvreux het aandeel op de kooplijst heeft gezet. De zakenbank hanteert een koersdoel van €135.

€2 miljard maar liefst

Er staan momenteel 14,94 miljoen aandelen uit, waarmee Kepler de onderneming waardeert op €2 miljard. Dat is een market cap die past bij een groeibedrijf met minimaal €1 miljard aan omzet. Fastned is weliswaar een groeibedrijf, maar geen cashcow.

Kepler Cheuvreux rekent voor dit jaar slechts op een omzet van €16 miljoen. Tevens is de schuldgraad hoog en is Fastned zwaar verlieslatend. Wat bezielt een bankanalist, die normaal gesproken aardig kan rekenen, om een dergelijk hoge waardering aan het bedrijf te plakken?

De enige reden die ik kan verzinnen is dat Fastned op termijn een emissie gaat doen en dat Kepler deze wel heel graag wil begeleiden. Eerder gaf Berenberg ook al een koopadvies af. Ik snap er helemaal niets van, maar misschien zie ik iets over het hoofd.

Randstad

De vierdekwartaalcijfers van de uitzender kennen nauwelijks verrassingen. De omzet komt 5% lager uit op €5,7 miljard en dat is precies in lijn met de verwachtingen van analisten.

16 december presenteerde Randstad (+2,4%) al een trading-update waarin het concern meldde dat de opbrengsten over oktober en november 4% lager waren dan in diezelfde periode een jaar geleden. De resultaten over december wijken hier niet van af.

Toch reageert de markt positief en dat heeft te maken met het dividendvoorstel over boekjaar 2020. Het bedrijf is bereid om €3,24 per aandeel uit te keren aan de aandeelhouders (dividendrendement 5,8%). Dit is meer dan de winst per aandeel van €2,55.

Waarom Randstad moeiteloos het stevige dividend kan uitkeren, leest u in het onderstaande artikel.

GrandVision

EssilorLuxottica lijkt alsnog alles op alles te zetten om GrandVision (+1,8%) over te nemen. De Frans-Italiaanse brillenketen heeft de Europese Commissie aangeboden om extra vestigingen af te stoten.

Dit betekent ook goed nieuws voor grootaandeelhouder HAL (+2,4%). Of de de investeringsmaatschappij ook de oorspronkelijke overnameprijs van €28,32 ontvangt, is echter twijfelachtig.

GrandVision heeft immers zwaar te lijden gehad onder de coronapandemie. De kans is dus groot dat de overname doorgaat tegen een lagere prijs. Dit is ook waarom de beurskoers ruim 9% onder het bod van EssilorLuxottica ligt.

Zet 12 april in uw agenda, want dan neemt de Europese Commissie een besluit over de gewenste overname. Alle ins en outs over de nieuwe poging van EssilorLuxottica leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,39%.

Brede markt

De AEX klimt 0,1% en daarmee presteren we een tikje beter dan de Duitsers (-0,3%) en Fransen (+0,0%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 3,4% en noteert 22,0 punten.

Wall Street koerst rondom het nulpunt. De positieve 'uitschieter' is de Nasdaq met een plus van 0,2%.



De euro klimt 0,4% en noteert 1,210 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,4%) en zilver (+0,2%) hebben baat bij de zwakke dollar.

Olie: WTI (+0,0%) en Brent (+0,3%) houden stand op een hoog niveau.

Bitcoin (+4,8%) lijkt niet meer te kunnen dalen.



Het Damrak:

Op een laag volume van 880.000 stukjes springt Unibail Rodamco (+3,4%) er positief uit. Groot nieuws kom ik echter niet tegen.

(+3,4%) er positief uit. Groot nieuws kom ik echter niet tegen. ArcelorMittal (-0,7%) kan niet profiteren van een koersdoelverhoging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €32,20 van €28 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(-0,7%) kan niet profiteren van een koersdoelverhoging van Jefferies. Het aandeel gaat naar €32,20 van €28 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Onze chippers ASMI (+2,0%) en Besi (+0,9%) zetten wederom een all time high op het bord. ASML (+0,6%) verpest het op het slot.

(+2,0%) en (+0,9%) zetten wederom een all time high op het bord. (+0,6%) verpest het op het slot. ABN Amro (+0,5%) presenteert morgen de jaarcijfers. De centrale vraag is hoeveel geld de bank opzij zet voor slechte leningen.

(+0,5%) presenteert morgen de jaarcijfers. De centrale vraag is hoeveel geld de bank opzij zet voor slechte leningen. Ook Adyen (+0,2%) en Heineken (+0,5%) geven een kijkje in de boeken.

(+0,2%) en (+0,5%) geven een kijkje in de boeken. Het is mij een raadsel waarom Corbion (-5,2%) vandaag in de uitverkoop gaat. Het handelsvolume is bovengemiddeld dus wellicht zijn er een paar winstnemers in de markt. Het is de laatste dagen ook wel erg hard gegaan.

(-5,2%) vandaag in de uitverkoop gaat. Het handelsvolume is bovengemiddeld dus wellicht zijn er een paar winstnemers in de markt. Het is de laatste dagen ook wel erg hard gegaan. JDE Peet's (+1,6%) is op de kooplijst van Berenberg gezet. De zakenbank hanteert een koersdoel van €41.

Adviezen

ArcelorMittal: naar €32,20 van €28 en kopen - Jefferies

Euronext: naar €105 van €103 en kopen - Keefe Bruyette & Woods

Fastned: starten met €135 en kopen - Kepler Cheuvreux

ING: naar €10,50 van €14,60 en kopen - Keefe Bruyette & Woods

JDE Peet's: starten met kopen en €41 - Berenberg

Marel: naar €6,70 van €5,05 - ING

Randstad: naar €58 van €52 en houden - Bank Degroof

Randstad: naar €60 van €56 en kopen - KBC

