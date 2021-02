TA: Duitse beurs waagt nieuwe sprong

reversal is tussentijds nog even teruggekomen om de goeroe uit te hangen

met allerlei lesjes ta.



aardige gast, maar nooit bewijslast, alleen maar achteraf plaatjes

toch denk ik wel dat hij echt probeerde te handelen.



Entrepreneur ook. Die had een tijdje mazzel en leverde daarna alles in. Maar die was m.i. emotioneel instabiel door een persoonlijke omstandigheid toentertijd. Uiteindelijk is hij in de crypto-business mensen gaan coachen op ta voor zover ik weet.



disci aardige gast maar ook bevangen door het ta-spook.. de rest ken ik alleen van naam nog volgens mij.



afijn. overzichtjes, of posten vooraf ipv ta-plaatjes achteraf, is wel handig dus.



fijne dag!