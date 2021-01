TA: Verkoopdruk neemt toe

Wat mij betreft kunnen We gewoon omhoog .



Gister lazen we nog dit .



IMF: 'Amerikaanse economie herstelt sneller dan Europese'







Dankzij de snellere vaccinering tegen het coronavirus en extra stimulus in de VS groeit de wereldeconomie in 2021 wat sneller dan verwacht. Europa hinkt achterop.



Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is optimitischer over de wereldeconomie dan drie maanden geleden, blijkt uit zijn jongste rapport. In de eerste plaats is de wereldeconomie in 2020 'slechts' met 3,5 procent gekrompen.







Bovendien is de economische heropleving wat sterker dan voorzien. Het IMF verwacht nu 5,5 procent groei in 2021 in plaats van 5,2 procent en handhaaft voor 2022 zijn prognose van 4,2 procent groei.



'De opwaartse herziening van de groeiprognose is te danken aan drie factoren', zegt hoofdeconome Gita Gopinath. 'De vaccinaties zijn gestart in sommige landen, de VS en Japan hebben eind 2020 extra stimulus aangekondigd en er wordt een herstel van contactintensieve activiteiten verwacht.'



Die positieve factoren compenseren ruimschoots de verslechtering van de vooruitzichten op korte termijn.



Daarom verwacht het IMF vanaf het tweede kwartaal een versnelling van de groei.





The only way is Up