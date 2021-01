TA: Beleggers stampen bodem stevig aan

Het draagvlak onder de Nederlandse beurs verbetert omdat het aantal stijgende aandelen dagelijks toeneemt.

Het technische plaatje van de AEX blijft sterk. Ook het aantal stijgende aandelen neemt verder toe, wat aangeeft dat het draagvlak onder de markt sterker wordt.

Advance/Decline-ratio

Beleggers stampen als het ware de bodem steviger aan. We kunnen dit beoordelen aan de hand van de Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs, ook wel A/D-ratio genoemd.

Deze zogenaamde breadth indicator peilt dagelijks hoe het draagvlak van de Nederlandse beurs is. Naarmate elke dag steeds meer aandelen in de plus eindigen (stijgende ten opzichte van dalende aandelen) neemt het aantal pijlers onder de markt, waarop de hausse gefundeerd wordt, toe. Zie ook uitleg A/D-ratio onderaan.

Positieve plaatje is gevalideerd

Nu de AEX de pre-coronapiek rond 632 punten heeft gepasseerd, is het positieve technische plaatje gevalideerd. In combinatie met het sterke het draagvlak wordt de Nederlandse beurs nog steviger.

Dit is een belangrijk signaal, waaruit blijkt dat het einde van de opmars van de Nederlandse beurs nog niet nabij is. Technisch acht ik dit kwartaal het all-time high rond 701-703 haalbaar. Uiteraard zal dit niet zonder slag of stoot, dus tussentijdse dips, plaatsvinden.

Vandaag bespreek ik de AEX index, alsmede de Advance/Decline-ratio.

Nederlandse beurs zet opmars door

Op de AEX is een technische verbetering opgetreden, nu de pre-coronapiek rond 632 punten is gepasseerd. Het aanbod boven de Nederlandse beurs lijkt volledig te zijn opgedroogd, wat een zekere mate van euforie aangeeft.

Omdat de AEX-index bovendien het koerstopje van één jaar geleden heeft gebroken, komt er in eerste instantie ruimte voor een aanval op het all-time high van 2001 rond 701-703 punten.

Voor een volgende en structurele verbetering is een doorbraak boven deze horde noodzakelijk. Steun ligt rond 528,68 punten (de bodem van 6 maart).









Aantal stijgende fondsen neemt fors toe

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs gaat door het dak. Het aantal stijgers neemt de laatste weken fors toe ten opzichte van het aantal dalers. Het draagvlak van de markt wordt steeds sterker.



Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers licht afneemt, ten gunste van het aantal stijgers. Deze zogenaamde 'Breadth indicator' duidt erop dat het draagvlak van de beurs iets verbetert.









Uitleg Advance/Decline ratio

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.



Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.



Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator duidt erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is.



Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.