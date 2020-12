BeursVandaag: De 300% rally in bitcoin verklaard

Het is de laatste beursdag van het jaar en dat betekent dat de markten om 14.00 op slot gaan. Een nieuw jaarrecord lijkt er niet in te zitten, want de futures staan licht in het rood.

Gisteravond verdampten de winsten op Wall Street grotendeels en zakte de dollar nog verder weg. Op grote koersschommelingen hoeft u vandaag niet te rekenen. Bedrijfsnieuws is er niet en handelaren hebben vrij.

Het enige nieuwsfeitje van de dag is dat de Chinese inkoopmanagersindex voor de dienstensector nipt lager is uitgekomen dan verwacht. Over de maand december kwam er een stand van 51,9 uit de bus, maar analisten rekenden op 52,0. Geen schokkend nieuws, want er is nog altijd sprake van expansie.

Bitcoin op hoogste niveau ooit

Nog 18 uur te gaan, maar de bitcoin lijkt het jaar in stijl af te sluiten. Momenteel koerst de grootste digitale munt ter wereld 1,1% hoger op $29.050. Dit betekent een nieuwe all time high. Wie het aandurfde begin dit jaar bitcoins aan te schaffen, heeft een rendement van meer dan 300% behaald.

Deze rally kent verschillende oorzaken. De dollar is zwak, zo zakt de wereldreservemunt ten opzichte van de euro naar het laagste niveau sinds april 2018. Daarnaast vliegen de coronasteunpakketten ons om de oren, waardoor de overheidstekorten wereldwijd uit zijn voegen barsten.

Dit in combinatie met het stimulerende beleid van centrale banken leidt tot de nodige inflatie-angst. Wat ook helpt, is dat Paypall zijn platform heeft opengesteld voor bitcoins. Spulletjes kunnen op het platform dus met de digitale munt worden gekocht.

Wel rekent het bedrijf voor bedragen onder de $100 ruim 2,3% aan transactiekosten. Aandelenbeleggers zouden dit nooit pikken. Maar goed, de bitcoin is zo hard gestegen dat die 2,3% minder hoog lijkt dan het in werkelijkheid is.

The price of Bitcoin has quadrupled this year...$BTC pic.twitter.com/YElxZDKw7V — Charlie Bilello (@charliebilello) December 31, 2020

Advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts: Met name in Pharming is er een partij die zijn positie op het nippertje flink heeft afgebouwd. De shorts in Just Eat Takeaway nemen daarentegen toe.

Wereldhave: 14,15%

Just Eat Takeaway: 12,48% (+0,39%)

Air France-KLM: 7,78% (-0,11%)

Arcadis: 6,72%

Fugro: 6,53%

Besi: 6,29%

Pharming: 5,87% (-0,51%)

Unibail Rodamco: 5,89%

AMG: 4,73%

SBM Offshore: 3,68%

Agenda

De Duitse beurs is vandaag dicht en voor ons geldt er een halve beursdag. De belangrijkste macro van de dag is de wekelijkse jobless claims uit de VS.

Event Consensus China manufacturing PMI dec 52,2 China services PMI dec Duitse beurs gesloten i.v.m. oudjaar Nederlandse beurs gesloten i.v.m. oudjaar VS wekelijkse jobless claims

Nu nog even dit

Begin 2022 gaat de deal in.

Investeringsdeal EU-China: betere toegang voor Europese bedrijven https://t.co/RVvcDKPahM pic.twitter.com/tsVth44uEa — RTL Z (@RTLZ) December 30, 2020

Ja, die -11% kan ik mij nog wel herinneren.

En zo zag die allerslechtste dag van 2020 er uit. pic.twitter.com/fMnQjwYjmF — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 30, 2020

Schokkend!

Eerder vandaag waarschuwde Diederik Gommers dat het in januari ‘code zwart’ kan zijn, als het niet lukt om het virus onder controle te krijgen. “Als wij in januari een grote stijging gaan krijgen, komen we weer aan de grenzen van de zorg.” #nieuwsuur pic.twitter.com/9VEDVKjp8g — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 30, 2020

Iedereen lijkt tegenwoordig bitcoins te willen hebben

#Bitcoin on course to $30k on massive inflows. Almost hit $29k as Grayscale’s crypto assets under management grow by $2.6bn in one week to over $19bn. pic.twitter.com/LHDz9rBDCx — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 30, 2020

Krijgen de Democraten dan toch een meerderheid in de senaat?

Trump factor boosts Democratic hopes in crucial Georgia races https://t.co/DYweQK6CKR — Financial Times (@FT) December 31, 2020

De Russen durven hun eigen vaccin niet te nemen. "Eerst politici, dan ik", is de gedachte.

De vaccins van Pfizer en Moderna: daarover horen we veel. Je zou bijna vergeten dat er meer vaccins zijn. Zoals die in China en Rusland. Hoe staat het ervoor? https://t.co/csefwL0lGF — RTL Nieuws (@RTLnieuws) December 31, 2020

Dit is zorgwekkend.

Uit navraag van BNR blijkt dat het aantal financieel gezonde bedrijven afneemt, terwijl het aantal zwakkere bedrijven stijgt. Zo'n 60 procent staat er nu financieel zwak voor https://t.co/8Kf3SW9WxJ — BNR Nieuwsradio (@BNR) December 31, 2020

