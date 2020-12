Investeer in 7% IEX Obligaties

IEX is al meer dan 20 jaar een gevestigde naam in de markt voor onafhankelijke beleggingsinformatie. In de afgelopen jaren is IEX uitgegroeid tot de grootste beleggerscommunity van Nederland. En u als belegger kunt daar een actieve rol in spelen via de 7% IEX Obligaties II.

Het motto van IEX is ‘van beleggers voor beleggers’. Dat motto brengen we dagelijks in de praktijk. De gebruikers van onze website en onze diensten kunnen deelnemen in IEX via de op de beurs van Euronext Amsterdam verhandelbare gewone aandelen en/of via obligaties IEX Group.

Investeren in groei

IEX zet in op verdere groei en ontwikkeling en komt nu met 7% IEX Obligaties II. De beoogde opbrengst ligt tussen de 500.000 en 1,5 miljoen euro. De looptijd is vijf jaar en de rente bedraagt een aantrekkelijke 7%. U kunt deelnemen vanaf 2.500 euro en u krijgt maandelijks rente uitgekeerd.

Met de opbrengst van deze obligatielening wil IEX graag de door Value8 verstrekte lening aflossen en verder investeren in groei.

Kosten

Voor de inschrijving op de 7% IEX Obligaties gelden eenmalige emissiekosten van 3% over de nominale waarde (75 euro per deelneming van 2.500 euro in de 7% Obligatie).

Voldoening van de eenmalige plaatsingsvergoeding geschiedt door betaling van dit bedrag aan IEX Group. Het effectief rendement na aftrek van deze kosten bedraagt 6,28% op jaarbasis. kijk voor meer informatie op obligaties.iex.nl.

Voordeel voor snelle beslissers

Tot 31 december 2020 worden geen emissiekosten berekend. Deze besparing op de inschrijving levert daardoor een directe verhoging van het rendement naar netto 7%!

Deelnemen? Inschrijven is heel gemakkelijk. Klik hier voor meer informatie.

Er wordt op gewezen dat de beleggen, zowel in aandelen als in obligaties IEX Group, risico’s met zich meebrengt.