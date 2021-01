2021: dit verwachten onze beleggingsexperts

Over experts gesproken :

Heb op 6 december jl. het volgende bericht gekopieerd :



Aliflop3 december 2020 11:08

'"Die experts kunnen er totaal niets van. Gala weer op 1 dan weten meteen dat Gala eind van het jaar dik onder de 100 staat en dat Adyen weer 10% gestegen is. PRUTSERS EERSTE KLAS!!"



Heb de koersen van 3-12-2020 er even bij gezocht: Galapogos € 101,35 en Adyen € 1652,50 .



De koersen van vandaag: Galapogos € 80,48, dus dik onder de honderd en Adyen € 1905,-- ,deze laatste is dus niet 10 maar ruim :-) 15% gestegen.



Conclusie : iedere zich niet noemende expert is een expert :-)