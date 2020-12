Onderhoud IEX website

Er wordt aanstaande zondag vanaf 18:00 uur onderhoud gepleegd aan de IEX website. Dit kan tot gevolg hebben dat er tijdelijk interrupties en performance issues optreden. Maandagochtend 06:00 uur is alles weer up to date. Onze excuses voor eventuele ongemakken tijdens uw bezoek. Goed Weeekend. IEX redactie

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.