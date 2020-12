TA: Weerstanden in zicht

Er zijn zoveel signalen om te dalen. Zoveel ellende om te dalen, maar de koersen gaan niet dalen. De koersen blijven stijgen en de enige aanleiding voor deze stijgende koersen is de stimulus van de overheid en ECB. Echter hoor je onze tosti daar niet over reppen.



Hij blijft aangeven dat er volgens zijn TA genoeg ruimte is om te stijgen. Er is voldoende liquide middelen om hogere koersen te zetten. Beste Tosti waar haal je dat vandaan? Als TA'er kan je ook eerlijk zijn en zeggen dat de stimulus er voor zorgt dat men geld blijft pompen in de markt, maar wees voorzichtig.... Wat snel stijgt daalt nog sneller. Geef de mainstream belegger niet het vertrouwen om op deze koersen aandelen te kopen, maar waarschuw de belegger om zijn winsten te nemen en defensiever 2021 in te gaan.



Benieuwd wat die taart van de ECB gaat zeggen. Ze kon haar mond de vorige keer niet houden over het stimulus, waardoor de koersen nu hard vooruit lopen. Ik verwacht een vlakke beurs vandaag, want alle euforie op een stimulus is al verwerkt. Tenzij de beste taart van de ECB zal zeggen dat er nog 1.7 triljoen bij mag worden gepompt.



Vraag mij elke ochtend af waarom ik nog geloof in geldbiljetten en euromunten. Er is zoveel geld dat het moeilijk te geloven is dat er armoede in Europa is. De ECB heeft zoveel geld gecreeerd dat elke europeaan 1350 euro had kunnen krijgen. Waar is dat geld ingepompt... precies, de koersen zodat deze grote bankiers nog hogere koersrendementen op hun beleggingen kunnen maken. Zinloos is dit...