TA: Weerstanden in zicht

De aandelenbeurzen zetten hun opmars voort. Na een korte consolidatiefase zijn de meeste beurzen de afgelopen dagen verder opgelopen. De hoop op een extra stimuleringspakket in de Verenigde Staten zorgt voor het positieve sentiment en voor aanhoudende vraag naar aandelen.

Er is inmiddels een duidelijke eindejaarsrally gaande waarbij vaak mooie plussen op de borden zijn te vinden. Over de gehele breedte, dus van large caps tot small caps zien we flinke koersstijgingen bij de individuele aandelen. Ik neem de technische plaatjes voor de lange termijn van de drie Nederlandse indices met u door.

AEX-index heeft zicht op weerstand

De Nederlandse beurs (AEX-index) is recent uit de consolidatiefase (vlagformatie) gebroken en heeft het herstel richting de top van februari weer opgepakt. Vol overtuiging (met een koersgat) is de index op weg naar koersdoel 632,12 punten.

De AEX-index beweegt ruim boven haar 200-daags gemiddelde dat inmiddels opwaarts is gedraaid. Dit bevestigt de positieve technische conditie van de index. Er is sprake van koopkrachtige vraag onder beleggers in large caps waardoor een voortzetting van de eindejaarssprint aannemelijk is.

AMX-index hervat uptrend

De index voor middelgrote Nederlandse beursbedrijven, de AMX-index, zet het herstel door. Vanaf het dieptepunt in maart is de index sterk opgeveerd en werden er weer snel hogere toppen en bodems gevormd.

Nu de koers ook een hogere bodem heeft gevormd boven de 200-dagenlijn, is de stijgende trend bevestigd en kan een aanval worden ingezet op weerstand 989,73 punten, gevormd door de top van begin dit jaar.

ASCX-index bereikt weerstand

De Nederlandse index voor small caps, de ASCX-index, is de afgelopen weken het stekst opgeveerd. Na een korte consolidatiefase in september en oktober is de herstelfase vol overtuiging weer opgepakt.

De index is nu aanbeland op de langetermijnweerstand rond 1.126,83 punten, gevormd door de toppen van 2018. Door deze eindsprint is de small caps index vanaf het dieptepunt in maart bijna in waarde verdubbeld. Er is blijkbaar grote vraag naar kleinere beursfondsen onder beleggers.

Wanneer de weerstand wordt gebroken, kan de stijgende fase worden vervolgd richting nieuwe all-time highs. Volgende koersdoel wacht rond 1.250 punten.