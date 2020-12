TA: Adempauze

Waarde loze dollars. Europa houdt er van. DAXie bedrijven krijgen het lastiger door waarde loze dollars. AEXie ook. Met of geen deal, Ukkie leidt tot meer kosten. Goud en zilver willen nog niet hoger op een lagere dollar. Vixie blijft in slaap. Wat een slappe hap is Vixie zeg. Gisteren veroverde ze wel de 21. Ze moeten verder omhoog om meer wakker te worden. Stieren zijn rustig, Europese stieren. Wat komt er bij in Amerika. Niet eens $1 trillion, dat gaat tegenvallen. Amerikanen hebben veel nodig. Staan al massaal in de rij voor voedsel. En dan is het ook nog eens vredestijd! Dollar. Firesale. Wie gaan we bellen? Europa. Veel landen willen afnemen. Gooi ze vol. Ze houden er van. Hun pensioen fondsen moeten leeg. Helemaal leeg. Geld naar Zuid Europa geld naar waardeloze dollars, geld naar zwaar inflated Amerikaanse beurzen. Nog leger maken die Hollandse pensioen fondsen. We love them.