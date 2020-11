Slotcall: +1,7%

Bericht delen via:

Aandelen lijken tegenwoordig niet meer te kunnen dalen. Onder aanvoering van de waardeaandelen speert de AEX deze week 1,7% omhoog.

Met waarde-aandelen bedoelen we de bedrijven die een relatief lage waardering hebben op de beurs. Bijvoorbeeld Unibail Rodamco (+12,9%). Het winkelvastgoedfonds wist vrij gemakkelijk €2 miljard uit de markt te halen. Er werd zelfs voor €7 miljard ingetekend.

Ondanks dat het Unibail Rodamco financieel niet bepaald voor de wind gaat, zijn beleggers bereid om hun geld elf jaar uit te lenen tegen 1,4%. Dit maakt het nog absurder dat het voormalige management een claimemissie wilde doorvoeren. Wellicht is het voer voor een onderzoeksjournalist om hier eens in te duiken.

Goldman Sachs blijft overigens negatief over het aandeel. Het aandeel is weliswaar van de verkooplijst gehaald, maar de Amerikaanse zakenbank verlaagde zijn winstverwachting voor 2024 naar €9,67. Beleggers hebber er lak aan, want het winkelvastgoedfonds is het beste presterende aandeel van de week.

Ook het afgelopen kwartaal verliep niet onaardig. Over begin dit jaar hebben we het maar niet.

Besi op all time high

Het heeft even geduurd, maar Besi zet vandaag een nieuwe hoogste koers ooit op het bord. Het oude record dateert van 19 maart 2018. Destijds sloot het aandeel de dag af op €43,42. Direct daarna werd de vrije val ingezet.

De chipsector is zwaar cyclisch en door een vraagterugval en de angst voor hogere rentes zakte het aandeel snel tot onder de €20. Het herstel is dit jaar ingezet al komt de winst dit jaar nog niet uit op het niveau van 2018. De IEX-Beleggersdesk gaat er vanuit dat dit pas volgend jaar gaat gebeuren.

Wat vooral knap is van Besi is dat het ook onder moeilijke economische omstandigheden de marges hoog kan houden. Dat is maar weinig bedrijven gegeven. Daarnaast staat de chipper bekend om zijn aantrekkelijke dividend.

ASML betaalt minder dividend uit, maar daar staat tegenover dat de winstuitkering ieder jaar groeit. Dat laatste geldt niet voor Besi. De afgelopen vijf jaar blijkt dat beide aandelen aanmerkelijk beter hebben gepresteerd dan de AEX.

IEX Beleggerspodcast

Vandaag hebben we voor u een nieuwe IEX-beleggerspodcast klaarstaan. Arend Jan en ik nemen op een luchtige manier de beursontwikkelingen van deze week door. We hebben het onder andere over de gekte op de aandelenmarkt, risico's, Unibail Rodamco, BAM, Pharming en Alfen.

De lijstjes

AEX deze week: +1,7%

AEX deze maand: +14,5%

AEX dit jaar: +1,2%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +3,6%

Bitcoin corrigeert

De bitcoin leek voor het eerst in de geschiedenis boven de $20.000 te sluiten, maar aan die droom kwam gisteren een abrupt einde. Hoewel, volgende week kan het magische getal alsnog op de borden verschijnen.

Wat verder opvalt, is dat de olieprijs fors toeneemt. Let ook even op de zwakke dollar. De euro/dollarkoers dreigt namelijk boven de 1,20 uit te komen. Slecht nieuws voor bedrijven zoals Ahold, Aegon en Unilever.

AEX

Aandelen met een relatief hoge waardering blijven achter deze week. Kijk maar naar IMCD (-1,3%), Just Eat Takeaway (-2,7%), Wolters Kluwer (-3,5%) en DSM (-4,5%). Prosus (+2,5%) leverde beter dan verwachte derdekwartaalcijfers af. Tevens profiteerde de investeringsmaatschappij van enkele koersdoelverhogingen.

De banken ING (+9,1%) en ABN Amro (+5,9%) doen het ook goed. De ECB stelt voor dat banken in 2021 weer dividend mogen uitkeren, maar waarschuwt anderzijds dat zij te weinig geld hebben gedoteerd aan de stroppenpot.

AMX

De knaller van de week is BAM (+33,5%). De bouwer heeft een deal ter waarde van €100 miljoen gesloten met een pensioenfonds. Met dit geld kan het bedrijf volgend jaar een grote converteerbare obligatie aflossen. Het emissiespook is hiermee voor even verdwenen.

Air France-KLM (+27,7%) herstelt als een komeet. Het lijkt erop dat we vanaf de zomer weer massaal kunnen vliegen. Goed nieuws voor luchtvaartmaatschappijen. Probleem is alleen dat Air France-KLM gebukt gaat onder een enorme schuldenlast en dat het voor de crisis ook al niet lukte om een normale boterham te verdienen.

ASCX

Opvallend dat Vastned (-5,9%) er zo slecht bij ligt. De overige winkelvastgoedfondsen vinden de weg namelijk wel omhoog. Wat misschien meespeelt, is dat het aandeel dit jaar nauwelijks heeft moeten inleveren. Dit maakt het fonds minder kansrijk voor een herstelritje.

