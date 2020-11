Slotcall: Banken en BAM onderuit

De AEX (-0,2%) maakt vandaag een pas op de plaats en daar is eigenlijk niets mis mee. De grote uitschieter binnen de hoofdindex is Unilever (+5,2%). Het concern profiteert van een koopadvies van Jefferies.

Volgens de Amerikaanse zakenbank is de lage waardering van het aandeel een mysterie. De versimpelde bedrijfsstructuur moet ervoor zorgen dat het concern nog beter gaat presteren. Het komt niet vaak voor dat Unilever zo hard stijgt op basis van een analistenadvies.

Verder kwam er vanmiddag nog een hele rits macro's langs. Wat vooral opvalt, is dat het aantal werkloosheidsaanvragen in de VS op een bijzonder hoog niveau blijft. Afgelopen week ging het om 778.000 mensen. Positief is dat de woningverkopen blijven toenemen.

Afgelopen maand werden er maar liefst 1 miljoen nieuwe woningen verkocht en dat is een tikje beter dan verwacht. Sowieso is Amerikaanse woningmarkt ijzersterk. Hetzelfde geldt voor de consumentenbestedingen. Joe Sixpack gaf in oktober 0,5% meer uit ten opzichte van september. U ziet dat elke crisis weer anders is.

Banken onderuit

Het sentiment rondom de banken is vandaag gedraaid. Bij opening behoorden ABN Amro (-2,9%) en ING (-2,7%) nog tot de grootste winnaars, maar nu zijn het de verliezers van de dag. Positief is het bericht van de Europese Centrale Bank (ECB) dat banken volgend jaar weer dividend mogen uitkeren.

Hier staat echter een waarschuwing ten aanzien van de kapitaalbuffers tegenover. De ECB vindt dat de banken te weinig geld hebben gedoteerd aan de stroppenpot. De kans is groot dat er volgend jaar extra veel bedrijven failliet gaan, waardoor een groter deel van de leningen niet meer wordt terugbetaald. Dit baart de ECB zorgen.

In het onderstaande Premiumartikel gaan we in op de kapitaalbuffers van de Nederlandse banken. Tevens hebben we een schatting gemaakt van de toekomstige dividendbetalingen van ABN Amro, ING en Van Lanschot Kempen.

BAM

De koers van BAM vliegt de laatste tijd alle kanten op. De afgelopen drie weken verdubbelde het aandeel, maar vandaag gaat er weer dik 10% van af. Het is bijzonder lastig voor de markt om het aandeel goed te prijzen.

Dit komt door de enorme schommelingen van de winstcijfers. De afgelopen jaren werd onderaan de streep nauwelijks iets verdiend (de reden is bekend) en dit jaar is er helemaal eentje om snel te vergeten.

Voor volgend jaar gaat de IEX-Beleggersdesk uit van beterschap, maar de risico's blijven groot. Een punt van zorg is bijvoorbeeld de lage solvabiliteit. Toch durfde Nico het aan om begin deze maand een koopadvies af te geven. Toegegeven, het zat bepaald niet tegen. Of hij nog zo positief is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes blijven vandaag dicht bij huis. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt een basispuntje naar -0,45%.