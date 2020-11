Slotcall: Overnamespeculatie

Hoe kun je nu toch SBM Offshore vergelijken met Fugro en Shell ? De enige relatie die er is, is dat Shell als opdrachtgever Furgro bodem onderzoek kan gunnen en eventueel uitvoering van projecten door SBM laat uitvoeren. Maar Fugro en SBM kunnen ook (en meer) opdrachten uit andere sectoren krijgen.

Shell voert nu duidelijk minder projecten uit, met name in E&P, doch dat geeft ruimte aan Fugro (vooronderzoek, design en engineering), alsmede SBM (uitvoering/constructie) voor opdrachten van andere sectoren. De bovengenoemde relatie is er dus wel, maar beïnvloedt slechts deels SBM en Fugro (zoals ook uit de resultaten blijkt!!!). IEX blijft deze fout maar maken.