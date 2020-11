TA: Slimste Beleggers

Bericht delen via:

Slimste Beleggers aller landen verenigt u. De Slimste Belegger beurscompetitie start deze week.

De testweek van de Slimste Belegger zit erop. Vandaag, maandag 2 november, start de echte Slimste Belegger competitie, jaargang 2020. Ik roep idereen op zich in te schrijven en mee te doen. Er zijn fraaie geldprijzen te winnen.

De afgelopen testweek is nuttig geweest, zowel voor de vijf coaches als voor de duizenden deelnemers. Ik heb alle systemen getest en diverse posities, zowel Long als Short, kunnen innemen.

En met slechts één echte bleeder, de Turbo Long Randstad, heeft mijn testportefeuille de week bovendien prima doorstaan. Over de gehele week heb ik een winst van 1,62% geboekt.

Bleeder

Van de in totaal 17 transacties die ik heb uitgevoerd was 67% winstgevend en is 33% met verlies geëindigd.

Zoals gezegd bleek Randstad, mijn allereerste transactie in de testweek, een grote verliezer. Uiteindelijk bleef er 48% verlies aan plakken.

Over Randstad wil ik nog wel kwijt dat dat, aan het begin van de testweek, aanvankelijk een zeer kansrijke Turbo Long leek. Vrijwel alles stond goed bij het aangaan de de positie.

Setup Randstad

De setup voor deze Turbo Long Randstad was exact één week geleden als volgt: hogere bodems (check), uitbraak boven de toppen van augustus en september (check), stijgende moneyflow (check) en zelfs een pullback (check).

Zo zie je maar dat ook TA geen exacte wetenschap is, want uiteindelijk heeft dit niet uitgewerkt. Feitelijk gaat het bij TA om het in kaart brengen van het (koop- en verkoop)-gedrag van beleggers.

Inmiddels heeft Randstad de steun van €41,91 (de bodem van 25 september) bereikt. Hoewel de trend is gebroken, verwacht ik een herstel.







Short Brent Olie

De Turbo Short Brent Olie, die ik eveneens aan het begin van de testweek heb ingenomen is wel succesvol geweest. Deze heeft een stevige winst gerealiseerd.

Omdat de setup voor een short ook nu nog steeds geldig is, denk ik erover ook in de echte Slimste Competitie wederom een Turbo Short Brent aan te schaffen.

De signalen voor een Brent Turbo Short: bodem 2017 rond $45 gebroken (check), pullback herstel (check), oude steun van $ 45 wordt nieuwe weerstand (check), lagere top (check).

Ik kijk het eerst even aan, maar ik zie technisch nog steeds kansen naar onderen. Ook goed nieuws voor de autorijder aan de pomp trouwens. Lees verder onder de grafiek.







Twee Turbo's Long Royal Dutch Shell

De beste transacties heb ik trouwens op de laatste dag van de testweek gedaan. Afgelopen vrijdag heb ik nog snel enkele nieuwe Turbo's Long aangeschaft om het portefeuilleresultaat op te krikken.

Ik heb onder andere twee Turbo's Long Royal Dutch Shell gekocht met een hoge hefboom.

Nu de Grand Old Lady van de Nederlandse beurs weer boven de laatste koersbodem rond €10,10 kruipt, werd de eerdere neerwaartse doorbraak geneutraliseerd.

Ik verwacht dat de koers minimaal naar de weerstand van €11,68 (van 14 september) kan herstellen. Lees verder onder de grafiek.







Nieuwe Turbo's Long AMX

Verder heb ik afgelopen vrijdag, dus op de valreep van de testweek, mijn longposities nog iets uitgebreid met enkele Turbo's Long AMX (Midkap).

Deze heb ik gekocht nadat de technische steun van 753,63 punten (de bodem van 10 juli) was genaderd. Ik verwachtte dat vanaf dat punt een opleving zou optreden, die kans bood voor enkele nieuwe longs.

Hiermee is inderdaad de portefeuille opgepoetst.