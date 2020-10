Slot: Stilte voor de storm

Het was me het maandje wel, oktober. Veel cijfers, sterk oplopende coronagevallen en een afwachtende houding in verband met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Het stimuleringspakket van de Amerikaanse overheid dat zou komen, kwam niet.

De AEX begon deze maand rond de 548, zette een topje neer boven de 572 en daalde in de laatste weken van de maand stapsgewijs af naar nu 531. Voor de maand is de daling slechts 2,52% en alleen de Chinese index deed het beter. Vanaf de top gemeten zijn we de laatste twee weken 7,4% kwijtgeraakt.

Shell en Prosus omhoog

Eerst kijken we even naar vandaag. Een lauwe dag, weinig beweging en typisch een pre-weekend dag. Shell steeg mooi na gisteren de €10 getest te hebben. Hier leest u de uitgebreide analyse van de Shell-cijfers van gisteren:

Prosus gaat eigen aandelen inkopen, pas per 23 november, na de cijfers maar anderen anticiperen daar nu al op. Brunel, Air France-KLM, Forfarmers en Adyen kwamen met kwartaalcijfers. Klik op het aandeel om de Premiumanalyse te lezen.

Dan kijken we nog even naar de maanduitslagen. Hieronder ziet u de grootste bewegers per index.

AEX

Positief:

KPN: +15%

Unibail: +11%

Prosus: +9%

Negatief:

ASR: -9%

Relx: -11%

Galapagos: -16%

KPN kreeg belangstelling uit Zweden, maar de Zweden kwamen niet af. Toch bleef de koers mooi hangen. Unibail heeft te maken met opstandige aandeelhouders die de claimemissie willen voorkomen en Prosus maakte vandaag bekend eigen aandelen in te gaan kopen.

ASR is zonder nieuws lager, Relx had wat tegenvallende cijfers en Galapagos kwam de man met de hamer tegen. Die man heette Goldman Sachs.

AMX

Positief:

PostNL: +9%

Arcadis: +8%

Altice: +3%

Negatief:

TKH: -11%

Fagron: -11%

FlowTraders: -17%

Maandag komt PostNL met de kwartaalcijfers en Herna Verhagen wist eerder deze maand de outlook al te verhogen. Arcadis doet het gewoon erg goed, de shorters moeten daar maar eens een middagje aan besteden en Altice blijft gewoon liggen omdat men verwacht dat Drahi toch met een ietwat hoger bod zal komen.

TKH valt me toch wat tegen, en dat terwijl Michelin deze maand de outlook wat verhoogde. Fagron had wat tegenvallende cijfers door de valuta's terwijl FlowTraders een rustig kwartaal had en dat is nou juist net niet de bedoeling bij de ETF-handelaar.

AsCX

Positief:

AMG: +9%

Van Lanschot Kempen: +9%

ICT Group: +5%

Negatief:

Vivoyon: -10%

B&S GRoup: -15%

Sligro: -19%

AMG lijkt de bodem gezien te hebben, Van Lanschot had mooie cijfers en heeft veel geld over terwijl ICT Group verraste met prima cijfers. Aan de onderkant heben B&S Group en Sligro uiteraard last van nieuwe lockdowns en is Vivoryon gewoon Vivoryon. Onderaan dit artikel vindt u de maandlijstjes van de IEXONE.

Wall Street: Big Tech in focus

Kijken we nog even naar Wall Street. Daar staan de techfondsen in de belangstelling, gisteren kwamen ze allemaal tegelijk met de kwartaalcijfers. Heel vrolijk werden de Amerikanen er niet van, zowel Apple, Google, Amazon en Facebook staan allemaal fors lager. Hier leest u alvast onze analyse van Alphabet.

Misschien is het even goed zo met Big Tech en willen mensen even wat geld van tafel halen voor volgende week het verkiezingspandemonium losbarst. Wie weet in welk universum we ons dan bevinden.

Voor wie nog geen genoeg heeft van deze week, ondergetekende en Arend Jan verzorgden deze week de IEX Podcast. De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en iTunes. Je kunt ook gewoon op onderstaande link klikken.

En morgen zijn we er uiteraard weer met een uitgebreide IEX Weekend. Daarin onder andere achtergrondartikelen over Shell, Pharming, Galapagos en Prosus. Volgende week meer kwartaalcijfers: onder andere Unibail (zondag), ING, PostNL (maandag), DSM en Ahold openen dan de boeken. Dank voor uw aandacht deze week en tot volgende week.

Indices, grondstoffen, valuta's

AEX Maandoverzicht

AMX Maandoverzicht

AScX Maandoverzicht

En de macro-agenda voor volgende week met speciale aandacht voor dinsdag (Verkiezingen), donderdag (FED) en vrijdag (Payrolls). Klik voor groot. Never a dull moment...

