TA: Bitcoin op ramkoers met weerstand

en dan zegt iedereen oh p/e van 25 dan wil ik ayden wel weer... totdat het er staat!!!dan hoeft niemand het meer. en dan zegt men ...hoe had je dat ooit kunnen kopen op die prijzen... iedereen wist toch dat de beurs 1 grote bubble was? dan maken ze een filmpje van de beurs... voor het nieuws!!! en toevoellig sta ik daar.. de verslaggever vraagt...."wat denk u ?? is de bodem bereikt?" nou meneer de bodem is nul het kan nog wel lager... daarna knippen ze dat maar uit het nieuws!! waar gebeurd verhaal overigens!!!!nos nieuws!!!