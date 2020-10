Slotcall: Cijferstorm!

De AEX (-0,6%) deed vanmiddag nog een dappere poging om in het groen te belanden, maar het mocht niet baten. Het sentiment is de laatste dagen gedraaid nu de kans op een Amerikaans coronasteunpakket steeds geringer wordt.

Van paniek is overigens geen sprake, want de uitslagen zijn beperkt. Wall Street doet het vandaag een stukje beter dan wij, zo koerst de S&P500 amper 0,1% in het rood. Toch moeten we deze outperformance ook weer niet overdrijven, omdat the big board gisteravond nog een kleine duik maakte.

Vandaag barst het cijferseizoen helemaal los. Op het Damrak openden maar liefst zeven bedrijf de boeken. We kunnen ze niet allemaal uitvoerig behandelen, maar we doen ons best. Hieronder ziet u de koersbewegingen van alle cijferende fondsen:

Relx (-1,2%)

Unilever (+0,1%)

Besi (-0,8%)

Flow Traders (-8,3%)

Intertrust (-4,9%)

NSI (+3,0%)

Sligro (+4,1%)

Goed nieuws Rabo-actie

Goed nieuws voor iedereen met een Rabo ledencertificaat, want de bank is voornemens om eind 2020 €1,625 per certificaat uit te keren. De uitbetaling vindt plaats in certificaten, waardoor iedere houder extra certificanten op zijn rekening krijgt gestort. Hiermee wordt voldaan aan het voorstel dat IEX op 3 april deed.

#Rabobank #Certificaten staan veel hoger dan op 29 maart. Vandaag +5% op voornemen van Rabo om stockrente uit te betalen. Straks meer op https://t.co/7TVsYfDlyu pic.twitter.com/6CF7SI1ROD — Nico A. Inberg (@NicoInberg) October 22, 2020

Besi

De omzet van Besi (-0,8%) zakte minder hard dan verwacht en dat is vooral te danken aan de sterke vraag naar chips voor 5G smartphones en Internet of Things. Verder is het positief dat het bedrijf de winstgevendheid hoog weet te houden.

Er zijn maar weinig ondernemingen die een brutomarge van meer dan 60% bewerkstelligen. Het vertrouwen in de markt is groot, want Besi krijgt het voor elkaar om een zevenjarige converteerbare obligatie te slijten tegen een rente van 0,75%.

Mocht de koers van het aandeel boven de €51,56 uitkomen dan mogen de obligatiehouders deze wisselen voor aandelen. Er zijn meer bedrijven die een converteerbare obligatie uitgeven, omdat zij hierdoor minder rente hoeven te betalen.

De vooruitzichten voor de korte termijn vallen wat tegen, zo rekent het management op een 0 tot 15% lagere omzet voor het vierde kwartaal. Toch is de IEX-Beleggersdesk enthousiast over het aandeel. Of het voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Besi: Nog lang niet op volle toeren #BESI https://t.co/00nnx3fUdC — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 22, 2020

Flow Traders

De bleeder van de dag is Flow Traders (-8,3%). De handelsinkomsten daalden met 66% ten opzichte van het tweede kwartaal. De winst per aandeel kwam uit op €0,64. Dat is zelfs een tikje minder dan onze eigen conservatieve verwachting van €0,85. Met name in de Verenigde Staten viel de winst stevig terug.

Desalniettemin is het een ijzersterk jaar voor de marketmaker. Voor dit jaar gaat de IEX-Beleggersdesk uit van een WPA van €9,30. Een slotdividend van €2,75 behoort daarmee tot de mogelijkheden. Of het aandeel koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Flow Traders: Matige winst in de VS #FlowTraders https://t.co/572WcLLYFE — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) October 22, 2020

Rentes

De rentes bodemen uit. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt twee basispunten op naar -0,46%.