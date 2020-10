Slotcall: Nog geen akkoord

Bericht delen via:

De AEX (-0,6%) geeft net als gisteren wat terrein prijs. Houd er echter rekening mee dat de percentages in de IEX-ONE monitor zijn gebaseerd op de slotstand van 17.30. Dit is omdat de handel na 17.30 uur ongedaan is gemaakt.

Door een storing bij Euronext was er gisteren geen nabeursveiling en liepen de koersen na het officiële slot gewoon door. Sommige aandelen maakten daardoor in de laatste handelsminuten een bijzondere koersbeweging. Dit zagen we onder andere bij Philips, WDP, Prosus en JDE Peet's

De soap omtrent het coronasteunpakket gaat overigens vrolijk verder. Gisterochtend leek er een deal te komen, maar aan het einde van de dag verdween het optimisme ineens. Vandaag zijn er weer positieve geluiden. Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zit wederom om tafel met Minister van Financiën Steve Mnuchin.

Er zijn geruchten dat er weer wat verschillen zijn overbrugd. Ik heb mijn twijfels, aangezien we iedere dag wat anders horen. Daar komt bij dat de Democraten politiek gezien weinig belang lijken te hebben bij een coronadeal. Nieuwe stimulerende maatregelen spelen President Donald Trump immers in de kaart.

Fugro+22%

De grote winnaar van de dag is Fugro (+22,1%). Het komt niet zovaak voor dat een aandeel omhoog schiet na het bekendmaken van een aandelenemissie. Deze emissie is echter geen grote verrassing, aangezien het nieuws donderdag bij ons op de site al uitlekte.

Deze koersstijging wordt overigens niet veroorzaakt door de aangekondigde emissie. Het zijn vooral de derdekwartaalcijfers die fors meevallen. Op het gebied van offshore wind groeide het bedrijf 42% en daardoor zakt het aandeel van de olie- en gasactiviteiten naar zo'n 33%.

Verder is het positief dat de bodemonderzoeker voor dit jaar uitgaat van een ebitda van €150 miljoen en een positieve kasstroom. De schuldratio zakt door de emissie naar 2 keer de ebitda waarmee de balans weer gezond is.

Als de olie- en gasmarkt gaat herstellen dan kan Fugro zomaar weer een fatsoenlijke belegging worden. Zo ver is het nog niet, maar het beeld ziet er wel wat beter uit.

Verder hebben we ook nog een interview met Fugro CEO Mark Heine voor u in de aanbieding. Hierin legt hij zijn beweegredenen voor deze emissie uit.

Unibail Rodamco

We zijn als IEX-Beleggersdesk teleurgesteld over het feit dat het management van Unibail Rodamco (-2,7%) niet om tafel wil zitten met de groep Aermont. In plaats daarvan zaait het management angst naar de aandeelhouder om zo de emissie door te drukken.

Eerder heeft het vastgoedbedrijf zich ongeloofwaardig gemaakt om het dividend gewoon uit te betalen en herhaaldelijk te roepen dat de liquiditeitspositie op orde was. Nu zou ineens de nood aan de man zijn. Hiermee brokkelt ons vertrouwen in het management steeds verder af.

Het volledige verhaal leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes krabbelen weer wat op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier loopt twee basispunten op naar -0,50%.