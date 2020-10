Slotcall: Tech doet het weer

De IEX-Beleggerspodcast

Vandaag hebben we voor u de tweede IEX-beleggerspodcast klaarstaan. Arend Jan en ik bespreken op een luchtige manier de beursontwikkelingen van deze week. Ook blikken we even vooruit. Aandelen zoals Unibail Rodamco, Fugro, Galapagos, ASML, Just Eat Takeaway, Tesla, Unilever en Besi komen allemaal aan bod.

Unibail Rodamco

Als u tot uw nek in de aandelen Unibail Rodamco (+22,6%) zit, heeft u een goede week. Het winkelvastgoedfonds is de grote winnaar op het Damrak nadat twee grote aandeelhouders in opstand zijn gekomen.

Het verhaal is bekend, maar wat mij vooral opvalt, is dat er zo laat tegengas is gegeven. Het management van Unibail Rodamco heeft namelijk wel wat uit te leggen. Tijdens de halfjaarcijfers werd er gecommuniceerd dat er nog een kredietfaciliteit was van €12,7 miljard en twee maanden later komt het bedrijf met een emissie op de proppen.

Unibail Rodamco wil zo'n €3,5 miljard ophalen bij beleggers, maar dit bedrag is een schijntje in verhouding tot de schuldenberg van €26 miljard. Nee, dit verdient niet de schoonheidsprijs.