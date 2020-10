TA: Goede start

Bericht delen via:

Het cijferseizoen is van start gegaan en de eerste publicaties zijn veelbelovend.

ASML lijkt niet veel last te hebben gehad van het coronavirus en verwacht de omzetdoelen voor dit jaar te gaan halen. Just Eat Takeaway gaf slechts een beperkte update, maar wist de markt wel te overtuigen met een groeiend marktaandeel.

De komende weken zullen de kwartaalcijfers de markten wereldwijd bezighouden. We zullen zien of meer bedrijven de markt positief weten te verrassen. De Nederlandse beurs lijkt daar wel vast wat op vooruit te lopen.

Euro Stoxx 50-index mist kracht

Als we iets uitzoomen vanaf het Damrak zien we dat het Europese beursgemiddelde wat achterblijft bij de Nederlandse beurs. De Euro Stoxx 50-index maakt al maanden pas op de plaats en heeft moeite om de correctieve fase te verlaten.

Pas wanneer de index boven de toppen van de afgelopen maanden weet te breken, klaart het beeld verder op en kan het herstel worden voortgezet.

MSCI Worldindex blijft sterk

Als we nog wat breder kijken, komen we uit bij de MSCI World Index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft (in dollars). Deze index laat een sterk koersverloop zien met telkens hogere toppen en bodems. Dit duidt op aanhoudende vraag.

De index heeft de laatste weken een consolidatiefase laten zien, maar dit heeft nog niet tot verzwakking geleid. Zodra de laatste koerstop rond 2.494,10 punten wordt gebroken, zal de stijgende fase worden voortgezet richting hogere koersniveaus. Volgende koersdoel ligt rond 2.700 punten.