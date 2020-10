Slotcall: Overnamefantasie

Het sentiment is de laatste weken ijzersterk. Afgelopen week stegen we op geruchten dat er een coronasteunpakket in de maak is. Nu lijkt deze er op korte termijn niet te komen en dan gaan we gewoon verder omhoog. De AEX sluit uiteindelijk 0,9% hoger.

De Republikeinen stelden een steunprogramma van $1,9 biljoen voor, maar dit gaat volgens de Democraten niet ver genoeg. Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, vindt dat er ook maatregelen in het pakket moeten staan waarmee het virus serieus wordt bestreden. Daar is volgens haar nog geen sprake van.

Dit is dan weer tegen het zere been van President Trump

The Republicans are giving the Democrats a great deal of time, which is not mandated, to make their self serving statements relative to our great new future Supreme Court Justice. Personally, I would pull back, approve, and go for STIMULUS for the people!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 12, 2020

Vooralsnog lijkt de markt te denken dat het allemaal nog wel goedkomt. Om eerlijk te zijn heb ik geen idee. Veel interessanter is het komende kwartaalcijferseizoen. Morgen trappen de Amerikaanse banken Citigroup en JPMorgan Chase af. Voor beide bedrijven rekenen analisten op een 20% lagere winst per aandeel.

Wat opvalt, is dat met name JPMorgan Chase het de afgelopen drie jaar aanmerkelijk beter heeft gedaan dan de Europese banken.



Kijken we naar de lange termijn dan is het verschil helemaal schokkend. Het is een duidelijk signaal dat het verdienmodel van de Amerikaanse banken beduidend beter is dan die van de Europese. Hoewel, als we Citigroup meenemen dan valt dat nog wel mee.



KPN +6,5%

We weten nu waarom KPN (+6,8%) er de laatste dagen zo goed bij lag. Vrijdagavond meldde persbureau Bloomberg dat het Zweedse private equity fonds EQT interesse heeft in de Nederlandse telecommer. De Zweden hebben al een belang in concurrent Delta Fiber, dat glasvezelverbindingen aanlegt in Nederland.

Een overname biedt dus interessante synergievoordelen. Of er ook een deal gaat komen, is echter twijfelachtig. De Nederlandse overheid zit niet te springen om een overname van KPN, omdat de veiligheidsdiensten opereren met het netwerk. Eerder deden Carlos Slim en de Canadese investeerder Brookfield Asset Management al een poging.

Rentes

De bewegingen in de rentemarkt zijn redelijk beperkt. De Italiaanse yield zakt vier basispunten naar 0,68%, maar dan hebben we het wel gehad.