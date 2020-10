TA: Euro kan corrigeren

Goedemorgen,



RDS vs de AEX..

De conclusie die je uit deze grafiek kan trekken is dat RDS teveel is door gezakt of de AEX te hoog staat.



Niet een conclusie maar een vermoeden is dat RDS niet profiteert van de stimuleringspakketten zoals de FED en ECB. En zo op zijn beurt weer kunnen komen door het overhevelen van onze pensioenen naar Brussel waar de Groen lobby RDS kapot maakt. [maar dit is mijn persoonlijke mening]





