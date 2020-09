TA: Technisch nerveus

@joostusa



Ik begrijp niet dat je niet ziet dat waarderingen bizar zijn. En dat iin een grote crisis. Ik vraag mij af...hoeveel kan er nog bij...zo ontzettend veel fondsen die volledig idioot geprijsd zijn. Tesla snowflake moderna Amazon etc etc etc. Asml noem maar ok. Het enige wat de boel overeind houdt is manipulatie Tina en dividend rendement. Maar kijk eens naar die fondsen met goed dividend rendement. RD KPN etc. Dan opeens heb je minder dividend.



Asml werkelijk prachtig bedrijf...Monopoly...maar tegen deze waardering??? Deze crisis!! De helft vind ik al te veel. En als de boel in elkaar dondert zullen de experts dat zeggen. Het kon ook niet anders te hoog gewaardeerd etc etc. Ik kocht de AEX op 200 en ik herinner mij nog goed een groepje analisten op tv. Waaronder Royce. Hij was flauw. Ik kocht maar wat over de gehele linie. Aandelen. Niet eens derivaten. Beetje op de gok zeg maar. Ging weer hoger en ik ging er weer uit. 220 zoiets meen ik.



400 in de AEX is geen vreemde prijs hoor. Dat is niet een nivo waarvan ik zeg..zo 400 kopen. Welnee. Idem ND 5000. De helft Zoiets. En die 15000. Dat is wat ik denk.